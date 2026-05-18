



Школьница из Волжского, сбитая на нерегулируемом переходе накануне Дня Победы, постепенно идет на поправку. Проведя в реанимации больше недели, девочка наконец оказалась в обычной палате.

- Пострадавший ребенок продолжает лечение в нейрохирургическом отделении больницы № 7, - рассказали в областном комитете здравоохранения. – Ее состояние оценивают как среднетяжелое.

Шокирующая своей прозаичностью история произошла в городе-спутнике днем 8 мая. На улице Ленина автомобилистка сбила 9-летнюю школьницу и, как ни в чем не бывало, продолжила свой путь.

Заметив лежащего на земле ребенка, оказавшиеся рядом байкеры предположили, что виновница ДТП могла уехать в ветеринарную клинику – на пассажирском сидении ее машины очевидцы заметили собаку.

Мотоциклист Павел Перфилов и его супруга Ольга выбрали на карте ближайшие клиники и, не теряя времени, доехали до одной из них. Рядом с лечебницей пара заметила припаркованную в стороне от других машин иномарку с разбитым лобовым стеклом и оторванным бампером. При встрече с владелицей Opel волжане поразились ее невозмутимому спокойствию.

– Когда человек отходит от происшествия, у него начинается или трясучка, или мандраж. Одним словом, переполняющие изнутри эмоции получают хоть какой-то выход, – рассуждает Павел Перфилов. – Но в этом случае мы имели дело с абсолютно спокойным человеком. И наблюдать за этим было страшно. За все три часа, что мы провели в клинике, она ни разу не спросила о состоянии ребенка, не поинтересовалась даже, жива ли она. Когда я напрямую спросил ее, почему она не остановилась, женщина ответила: «Ей же начали оказывать помощь! Я хотела вернуться, когда сделаю свои дела. Сначала мне нужно было отвести собаку на прием!». Подобное хладнокровие и однозначность выбора шокировали и меня, и полицейских, которые тоже повидали в своей жизни немало.

