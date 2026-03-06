Петр I вернулся на набережную Волгограда в бронзовом виде





В Волгограде на Центральной набережной установили бюст Петра I, выполненный из бронзы. Изваяние волгоградского скульптора Сергея Щербакова появилось на месте прежнего, на гранитном постаменте.

Напомним, ранее на верхней террасе набережной Волгограда находился бюст Петра I, установленный более 20 лет назад. Администрация города приняла решение обновить обветшалое изваяние. С таким предложением обратился в мэрию волгоградский скульптор.

– После завершения работ по установке скульптуры, будут выполнены работы по оформлению примыкания тротуарной плитки к подножью памятника, – уточняют в городской администрации.

Высота бюста – 1,2 метра, более двух метров – высота постамента.

Фото: администрация Волгограда