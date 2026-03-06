Копят на «черный день»? Волгоградский бизнес ужимается в расходах





Предприниматели Волгоградской области вопреки трендам продолжают копить, а не тратить. По информации Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, по итогам 2025 года объем денег бизнеса в банках вырос сразу на 10,9% и достиг 54,4 млрд рублей. Для сравнения: в среднем по России этот показатель увеличился лишь на 3,7%. То есть волгоградские компании откладывают почти в три раза активнее, чем коллеги из других регионов. Но есть и обратная сторона медали.

Копить стали меньше, чем год назад

Если посмотреть на цифры внимательнее, выяснится любопытная деталь: темпы прироста замедлились. В 2024 году бизнес пополнял свои «заначки» более чем в два раза быстрее. В чем причина? Эксперты полагают, что всему виной – снижение доходности по вкладам. Держать деньги на депозитах стало не так выгодно.

Индивидуальные предприниматели тоже не отстают: их накопления выросли на 10,3% и достигли почти 29 млрд рублей. Здесь динамика почти совпадает с общероссийской.

С расходами всё сложнее

Средства на расчетных счетах предприятий (то есть деньги, которые бизнес тратит на текущие нужды) увеличились всего на 3,9%. Это в 2,5 раза скромнее, чем в целом по стране (прирост 9%). Получается, что волгоградский бизнес предпочитает не тратить, а именно копить на «черный день».

Кредиты брать стали осторожнее

Отдельная тема – заёмы. Кредитный портфель волгоградского бизнеса на 1 января 2026 года составил 342,7 млрд рублей. Но и здесь заметно охлаждение.

– В корпоративном кредитовании темпы стали более сбалансированными, особенно в сравнении с пиковыми значениями начала прошлого года, — поясняет управляющий Отделением Волгоград Банка России Роман Рахматулин.

Цифры подтверждают: если в начале 2025-го обязательства бизнеса росли на 26%, то теперь — всего на 12,4%. Сказался период высоких ставок и то, что банки стали тщательнее отбирать заемщиков.

Кто решается на кредиты

Основной прирост обеспечили металлурги. Крупные компании, которые участвуют в инвестпроектах региона, продолжают занимать под развитие.

А вот малый и средний бизнес, наоборот, сократил долги перед банками на 8% (сейчас это 75,2 млрд рублей). Видимо, предприниматели решили переждать непростое время без лишних кредитных обязательств.

Что в сухом остатке?

Волгоградский бизнес выбрал стратегию накопления. Но копит он не столько от хорошей жизни, сколько из-за дорогих кредитов и невысокой доходности вкладов. Предприниматели словно замерли в ожидании — тратить на развитие пока рискованно, а держать деньги «под подушкой» уже научились.