Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Экономика

Копят на «черный день»? Волгоградский бизнес ужимается в расходах

Экономика 06.03.2026 16:50
0
06.03.2026 16:50


Предприниматели Волгоградской области вопреки трендам продолжают копить, а не тратить. По информации Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, по итогам 2025 года объем денег бизнеса в банках вырос сразу на 10,9% и достиг 54,4 млрд рублей. Для сравнения: в среднем по России этот показатель увеличился лишь на 3,7%. То есть волгоградские компании откладывают почти в три раза активнее, чем коллеги из других регионов. Но есть и обратная сторона медали.

Копить стали меньше, чем год назад

Если посмотреть на цифры внимательнее, выяснится любопытная деталь: темпы прироста замедлились. В 2024 году бизнес пополнял свои «заначки» более чем в два раза быстрее. В чем причина? Эксперты полагают, что всему виной – снижение доходности по вкладам. Держать деньги на депозитах стало не так выгодно.

Индивидуальные предприниматели тоже не отстают: их накопления выросли на 10,3% и достигли почти 29 млрд рублей. Здесь динамика почти совпадает с общероссийской.

С расходами всё сложнее

Средства на расчетных счетах предприятий (то есть деньги, которые бизнес тратит на текущие нужды) увеличились всего на 3,9%. Это в 2,5 раза скромнее, чем в целом по стране (прирост 9%). Получается, что волгоградский бизнес предпочитает не тратить, а именно копить на «черный день».

Кредиты брать стали осторожнее

Отдельная тема – заёмы. Кредитный портфель волгоградского бизнеса на 1 января 2026 года составил 342,7 млрд рублей. Но и здесь заметно охлаждение.

– В корпоративном кредитовании темпы стали более сбалансированными, особенно в сравнении с пиковыми значениями начала прошлого года, — поясняет управляющий Отделением Волгоград Банка России Роман Рахматулин.

Цифры подтверждают: если в начале 2025-го обязательства бизнеса росли на 26%, то теперь — всего на 12,4%. Сказался период высоких ставок и то, что банки стали тщательнее отбирать заемщиков.

Кто решается на кредиты 

Основной прирост обеспечили металлурги. Крупные компании, которые участвуют в инвестпроектах региона, продолжают занимать под развитие.

А вот малый и средний бизнес, наоборот, сократил долги перед банками на 8% (сейчас это 75,2 млрд рублей). Видимо, предприниматели решили переждать непростое время без лишних кредитных обязательств.

Что в сухом остатке?

Волгоградский бизнес выбрал стратегию накопления. Но копит он не столько от хорошей жизни, сколько из-за дорогих кредитов и невысокой доходности вкладов. Предприниматели словно замерли в ожидании — тратить на развитие пока рискованно, а держать деньги «под подушкой» уже научились.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
06.03.2026 16:50
Экономика 06.03.2026 16:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.03.2026 12:31
Экономика 06.03.2026 12:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.03.2026 13:36
Экономика 05.03.2026 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2026 13:27
Экономика 05.03.2026 13:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.03.2026 11:26
Экономика 05.03.2026 11:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.03.2026 10:23
Экономика 05.03.2026 10:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.03.2026 08:09
Экономика 05.03.2026 08:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.03.2026 22:33
Экономика 04.03.2026 22:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.03.2026 14:28
Экономика 04.03.2026 14:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2026 10:29 Реклама
Экономика 04.03.2026 10:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2026 11:25
Экономика 03.03.2026 11:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.03.2026 11:12 Реклама
Экономика 03.03.2026 11:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2026 17:58
Экономика 02.03.2026 17:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.03.2026 16:50
Экономика 02.03.2026 16:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.03.2026 14:54
Экономика 02.03.2026 14:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:50
Копят на «черный день»? Волгоградский бизнес ужимается в расходахСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде на трамвайный маршрут №11 выпустили новый вагонСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
Петр I вернулся на набережную Волгограда в бронзовом видеСмотреть фотографии
16:17
Пьяный автослесарь на угнанном авто разбил 7 машин в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгоградской области в феврале искали 23 пропавших жителейСмотреть фотографии
15:48
«Ростелеком Книги», «Литрес» и «Читай-город» назвали вдохновляющие черты литературных героиньСмотреть фотографии
14:53
В Волжском оглашен приговор виновнику гибели в ДТП ребенка на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
Опубликованы фото макета памятника героям СВО, который появится в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:36
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Василием КарасинскимСмотреть фотографии
14:17
Капли для носа на бишофите, не вызывающие привыкания, разработали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом ОПГ похитила выплаты участника СВОСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцам впервые показали проект мемориала участникам СВО у Мамаева курганаСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра ЗацепинаСмотреть фотографии
12:50
Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 годаСмотреть фотографии
12:31
Налоговая напомнила волгоградцам о сроках сдачи годовой отчетностиСмотреть фотографии
12:16
Андрей Бочаров поздравил участниц СВО с 8 мартаСмотреть фотографии
11:45
«Признал вину и активно помогает следствию»: защита убийцы судьи Кибальникова рассчитывает на смягчение приговораСмотреть фотографии
11:21
4,5% волгоградок командуют на работеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцы с 1 апреля смогут самолетом добраться до КалининградаСмотреть фотографии
10:51
Житель села под Волгоградом забил до смерти женуСмотреть фотографии
10:42
Под Волгоградом спасатели пятые сутки ищут утонувшего волжанинаСмотреть фотографии
10:12
Пасмурная и ветреная погода ждет волгоградцев 8 мартаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде УФСБ разоблачило «обнальщика» с 20-миллионым оборотомСмотреть фотографии
09:44
Благоустройство проспекта Металлургов в Волгограде завершат за 118 млн рублейСмотреть фотографии
09:23
Женщина в мире мужских профессий: Анастасия Пивцайкина – мама троих детей и сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалияСмотреть фотографии
08:55
СИЗО в центре Волгограда возьмут под охрануСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде из-за ДТП изменились маршруты трех трамваевСмотреть фотографии
08:07
Канализацию в Даниловке Волгоградской области отремонтируют за 43 млн рублейСмотреть фотографии
07:28
8 БПЛА сбили рядом с Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:12
«Ехали за 400 км»: концерт группы Кипелов сорван в ВолгоградеСмотреть фотографии
 