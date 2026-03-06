Победа на классе: «СКИФ‑Восток» переиграл «Спартак‑Волгоград»





В первом матче 19-го тура Евразийской ватерпольной лиги среди женских команд волгоградский «Спартак-Волгоград» проиграл московскому «СКИФ‑Восток».

В принципе, после поражения в двух домашних матчах восьмого тура, прошедших в Волгограде, перспективы «Спартака» на успех в гостевой встрече со «СКИФом» выглядели, мягко говоря, туманно. Первая четверть началась в плотной борьбе – команды шли вровень, но «СКИФ‑Восток» усилиями Беллы Маркоч постепенно прибрал инициативу к своим рукам, выиграв четверть с двукратным преимуществом – 4:2. Это создало комфортный задел и задало тон игре.





Во втором периоде хозяева продолжили наращивать преимущество. Плохая реализация моментов гостей и неуверенная игра в обороне позволили москвичкам уйти в отрыв. Сказалась нехватка глубины состава у красно-белых. Разница в счёте увеличилась до 4 мячей – 9:5 после двух четвертей. Одна только Маркоч, в первой половине игры, отгрузила волжанкам шесть мячей!





После большого перерыва «СКИФ» перевёл игру в спокойное русло, контролируя темп и давая поиграть резервисткам. «Спартак‑Волгоград» попытался сократить отставание, но скифянки сохранил контроль, увеличив отрыв до 5 мячей – 13:8 после трёх четвертей.

Уверенно ведя в счёте, в последнем периоде «московские охотницы» дали поиграть второму составу, чем тут же воспользовались волгоградки. Гости провели самый результативный отрезок матча, отыграв два мяча. Однако времени на спасение уже не хватило – итоговая разница составила 3 мяча – 15:12.

«СКИФ-Восток» (Москва) – «Спартак-Волгоград» – 15:12 (4:2, 5:3, 4:3, 2:4).