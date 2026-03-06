Победа на классе: «СКИФ‑Восток» переиграл «Спартак‑Волгоград»

Главное

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
В первом матче 19-го тура Евразийской ватерпольной лиги среди женских команд волгоградский «Спартак-Волгоград» проиграл московскому «СКИФ‑Восток».

В принципе, после поражения в двух домашних матчах восьмого тура, прошедших в Волгограде, перспективы «Спартака» на успех в гостевой встрече со «СКИФом» выглядели, мягко говоря, туманно. Первая четверть началась в плотной борьбе – команды шли вровень, но «СКИФ‑Восток» усилиями Беллы Маркоч постепенно прибрал инициативу к своим рукам, выиграв четверть с двукратным преимуществом – 4:2. Это создало комфортный задел и задало тон игре.


Во втором периоде хозяева продолжили наращивать преимущество. Плохая реализация моментов гостей и неуверенная игра в обороне позволили москвичкам уйти в отрыв. Сказалась нехватка глубины состава у красно-белых. Разница в счёте увеличилась до 4 мячей – 9:5 после двух четвертей. Одна только Маркоч, в первой половине игры, отгрузила волжанкам шесть мячей!


После большого перерыва «СКИФ» перевёл игру в спокойное русло, контролируя темп и давая поиграть резервисткам. «Спартак‑Волгоград» попытался сократить отставание, но скифянки сохранил контроль, увеличив отрыв до 5 мячей – 13:8 после трёх четвертей.

Уверенно ведя в счёте, в последнем периоде «московские охотницы» дали поиграть второму составу, чем тут же воспользовались волгоградки. Гости провели самый результативный отрезок матча, отыграв два мяча. Однако времени на спасение уже не хватило – итоговая разница составила 3 мяча – 15:12.

«СКИФ-Восток» (Москва) – «Спартак-Волгоград» – 15:12 (4:2, 5:3, 4:3, 2:4).

6 марта. 19 тур, матч1. Москва. Бассейн: Акватория «ЗИЛ».
Судьи: Евгений Ванюшин (Астрахань), Наталья Галкина (Липецк).
«СКИФ-Восток»: Степахина – Казанина (2), Савина (2), Иванова (2), Маркоч (6), Павлычева, Козлова (2) – Воронина, Закирова, Куличихина, Стахарная (1), Урывская, Исаева, Гнипова.
«Спартак-Волгоград»: Павлова – Громова (1), Федотова (1), Бронникова (3), Кириленко (1), Сидорок (4), Сабурова (1) – Юссеф, Воронкова (1), Суханова, Капитонова, Кожевникова, Стерликова, Зеленова.
Выигранные спринты: 4 – 0.
5-метровые/голы: 3/3 – 0/0.
Удаления: 5 – 6.

Второй матч девушки проведут завтра. Для того чтобы рассчитывать на успех в будущих встречах, волгоградкам необходимо повысить эффективность при реализации стандартных положений и минимизировать ошибки в обороне.

Александр Веселовский

Фото: архив ИА «Высота 102», скриншоты трансляции матча 

