



Администрация Волгоградской области опубликовала фотографии, на которых запечатлен макет памятника героя специальной военной операции по защите Донбасса. Впервые волгоградцы могут рассмотреть детали будущего мемориала.





Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», памятник расположится у подножия главной высоты России — священного для всей нашей страны Мамаева кургана, отражая преемственность и неразрывную связь Поколения Победителей с потомками. Его высота составит около 7 метров, в длину мемориал в готовом виде будет достигать 14 метров и более 8 метров – в глубину. Клиновидная композиция задумана из двух блоков, между которыми художники оставили извилистый ход, символизирующий сложность пути к победе. Пройдя внутрь, на стенах можно будет увидеть отрывки из личных сообщений бойцов их родным.





Доминантой композиции станет солдат с обнаженным торсом – этот прием применяли и авторы мемориала на Мамаевом кургане, работавшие под началом Евгения Вучетича. На одной части монумента представлены образы штурмовика, гранатометчика, оператора БПЛА, военной медсестры, на другой изображены снайпер, мирные жители и девочка, передающая бойцу письмо, из дома.





Отметим, что в мемориале увековечат и историю «Бессмертного Сталинграда» – добровольческого подразделения специального назначения в зоне СВО России на Украине. Созданный в октябре 2022 года в Волгоградской области отряд состоит из бойцов, имеющих опыт ведения боевых действий.

Первыми макет будущего памятника сегодня увидели участницы СВО, а также матери и жены героев спецоперации, с которыми накануне 8 Марта встретился Андрей Бочаров.

Фото: администрация Волгоградской области