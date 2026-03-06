Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Опубликованы фото макета памятника героям СВО, который появится в Волгограде

Общество 06.03.2026 14:51
0
06.03.2026 14:51


Администрация Волгоградской области опубликовала фотографии, на которых запечатлен макет памятника героя специальной военной операции по защите Донбасса. Впервые волгоградцы могут рассмотреть детали будущего мемориала. 


Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», памятник расположится у подножия главной высоты России — священного для всей нашей страны Мамаева кургана, отражая преемственность и неразрывную связь Поколения Победителей с потомками. Его высота составит около 7 метров, в длину мемориал в готовом виде будет достигать 14 метров и более 8 метров – в глубину. Клиновидная композиция задумана из двух блоков, между которыми художники оставили извилистый ход, символизирующий сложность пути к победе. Пройдя внутрь, на стенах можно будет увидеть отрывки из личных сообщений бойцов их родным.


Доминантой композиции станет солдат с обнаженным торсом – этот прием применяли и авторы мемориала на Мамаевом кургане, работавшие под началом Евгения Вучетича. На одной части монумента представлены образы штурмовика, гранатометчика, оператора БПЛА, военной медсестры, на другой изображены снайпер, мирные жители и девочка, передающая бойцу письмо, из дома.


Отметим, что в мемориале увековечат и историю «Бессмертного Сталинграда» – добровольческого подразделения специального назначения в зоне СВО России на Украине. Созданный в октябре 2022 года в Волгоградской области отряд состоит из бойцов, имеющих опыт ведения боевых действий.

Первыми макет будущего памятника сегодня увидели участницы СВО, а также матери и жены героев спецоперации, с которыми накануне 8 Марта встретился Андрей Бочаров. 

Фото: администрация Волгоградской области 

06.03.2026 14:51
06.03.2026 14:36
06.03.2026 14:17
06.03.2026 13:48
06.03.2026 13:05
06.03.2026 12:50
06.03.2026 12:16
06.03.2026 11:21
06.03.2026 10:55
06.03.2026 10:42
06.03.2026 10:21
06.03.2026 10:12
06.03.2026 10:01
06.03.2026 09:44
06.03.2026 09:23
14:53
В Волжском оглашен приговор виновнику гибели в ДТП ребенка на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
Опубликованы фото макета памятника героям СВО, который появится в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:36
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Василием КарасинскимСмотреть фотографии
14:17
Капли для носа на бишофите, не вызывающие привыкания, разработали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом ОПГ похитила выплаты участника СВОСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцам впервые показали проект мемориала участникам СВО у Мамаева курганаСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра ЗацепинаСмотреть фотографии
12:50
Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 годаСмотреть фотографии
12:31
Налоговая напомнила волгоградцам о сроках сдачи годовой отчетностиСмотреть фотографии
12:16
Андрей Бочаров поздравил участниц СВО с 8 мартаСмотреть фотографии
11:45
«Признал вину и активно помогает следствию»: защита убийцы судьи Кибальникова рассчитывает на смягчение приговораСмотреть фотографии
11:21
4,5% волгоградок командуют на работеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцы с 1 апреля смогут самолетом добраться до КалининградаСмотреть фотографии
10:51
Житель села под Волгоградом забил до смерти женуСмотреть фотографии
10:42
Под Волгоградом спасатели пятые сутки ищут утонувшего волжанинаСмотреть фотографии
10:12
Пасмурная и ветреная погода ждет волгоградцев 8 мартаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде УФСБ разоблачило «обнальщика» с 20-миллионым оборотомСмотреть фотографии
09:44
Благоустройство проспекта Металлургов в Волгограде завершат за 118 млн рублейСмотреть фотографии
09:23
Женщина в мире мужских профессий: Анастасия Пивцайкина – мама троих детей и сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалияСмотреть фотографии
08:55
СИЗО в центре Волгограда возьмут под охрануСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде из-за ДТП изменились маршруты трех трамваевСмотреть фотографии
08:07
Канализацию в Даниловке Волгоградской области отремонтируют за 43 млн рублейСмотреть фотографии
07:28
8 БПЛА сбили рядом с Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:12
«Ехали за 400 км»: концерт группы Кипелов сорван в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:31
Волгоградка помогла 69-летней маме подарить мошенникам 5 миллионовСмотреть фотографии
05:58
Волгоградские приставы спасли семейство хаски с выводкомСмотреть фотографии
05:48
Радиация в Волгоградской области оставалась в норме в февралеСмотреть фотографии
22:04
Бочаров назначил заместителей реготделения ЕР в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:30
Житель Волгоградской области отравил «Агрокиллером» соседей и землюСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде отменены два концерта Лазарева из-за аварии на площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
 