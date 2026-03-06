



В Волгограде ученые медуниверситета разработали капли при насморке, которые не вызывают привыкания и создаются на основе бишофита. Применяться препарат может также в ЛОР-практике и дерамтологии. Ожидается, что по качеству капли, созданные волгоградскими специалистами, превзойдут импортные аналоги

По информации декана Фармацевтического факультета ВолгГМУ, доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко, капли созданы на основе бишофита, так как этот минерал обладает противовоспалительным и противомикробным действием, стимулирует местный иммунитет и способствует восстановлению тканей при хорошей переносимости.

– Средства для носа, разработанные учеными нашего университета, смогут заменить импортные спреи на основе ксилометазолина или морской воды, при этом наши средства не вызывают раздражения, аллергических реакций и привыкания, – цитирует Сиротенко РИА Новости. – А ополаскиватели для полости рта на основе бишофита будут альтернативой большинству популярных средств для профилактики заболеваний полости рта и ухода за зубами и деснами на основе синтетических веществ.

В настоящее время капли проходят обязательную процедуру апробации в клинике ВолгГМУ. Волгоградские ученые планируют запатентовать средство до выпуска его на рынок.

– После получения патентов, возможно, уже в нынешнем году, планируется передача в производство. Крупные фармкомпании проявляют интерес к препаратам, – уточняет Сиротенко.