Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Общество

Капли для носа на бишофите, не вызывающие привыкания, разработали в Волгограде

Общество 06.03.2026 14:17
0
06.03.2026 14:17


В Волгограде ученые медуниверситета разработали капли при насморке, которые не вызывают привыкания и создаются на основе бишофита. Применяться препарат может также в ЛОР-практике  и дерамтологии. Ожидается, что по качеству капли, созданные волгоградскими специалистами, превзойдут импортные аналоги

По информации декана Фармацевтического факультета ВолгГМУ, доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко, капли созданы на основе бишофита, так как этот минерал обладает противовоспалительным и противомикробным действием, стимулирует местный иммунитет и способствует восстановлению тканей при хорошей переносимости.

– Средства для носа, разработанные учеными нашего университета, смогут заменить импортные спреи на основе ксилометазолина или морской воды, при этом наши средства не вызывают раздражения, аллергических реакций и привыкания, – цитирует Сиротенко РИА Новости. – А ополаскиватели для полости рта на основе бишофита будут альтернативой большинству популярных средств для профилактики заболеваний полости рта и ухода за зубами и деснами на основе синтетических веществ.

В настоящее время капли проходят обязательную процедуру апробации в клинике ВолгГМУ. Волгоградские ученые планируют запатентовать средство до выпуска его на рынок. 

– После получения патентов, возможно, уже в нынешнем году, планируется передача в производство. Крупные фармкомпании проявляют интерес к препаратам, – уточняет Сиротенко. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.03.2026 14:51
Общество 06.03.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 14:36
Общество 06.03.2026 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 14:17
Общество 06.03.2026 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 13:48
Общество 06.03.2026 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 13:05
Общество 06.03.2026 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 12:50
Общество 06.03.2026 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 12:16
Общество 06.03.2026 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 11:21
Общество 06.03.2026 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:55
Общество 06.03.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:42
Общество 06.03.2026 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:21
Общество 06.03.2026 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:12
Общество 06.03.2026 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:01
Общество 06.03.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 09:44
Общество 06.03.2026 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 09:23 Реклама
Общество 06.03.2026 09:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:53
В Волжском оглашен приговор виновнику гибели в ДТП ребенка на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
Опубликованы фото макета памятника героям СВО, который появится в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:36
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Василием КарасинскимСмотреть фотографии
14:17
Капли для носа на бишофите, не вызывающие привыкания, разработали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом ОПГ похитила выплаты участника СВОСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцам впервые показали проект мемориала участникам СВО у Мамаева курганаСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра ЗацепинаСмотреть фотографии
12:50
Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 годаСмотреть фотографии
12:31
Налоговая напомнила волгоградцам о сроках сдачи годовой отчетностиСмотреть фотографии
12:16
Андрей Бочаров поздравил участниц СВО с 8 мартаСмотреть фотографии
11:45
«Признал вину и активно помогает следствию»: защита убийцы судьи Кибальникова рассчитывает на смягчение приговораСмотреть фотографии
11:21
4,5% волгоградок командуют на работеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцы с 1 апреля смогут самолетом добраться до КалининградаСмотреть фотографии
10:51
Житель села под Волгоградом забил до смерти женуСмотреть фотографии
10:42
Под Волгоградом спасатели пятые сутки ищут утонувшего волжанинаСмотреть фотографии
10:12
Пасмурная и ветреная погода ждет волгоградцев 8 мартаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде УФСБ разоблачило «обнальщика» с 20-миллионым оборотомСмотреть фотографии
09:44
Благоустройство проспекта Металлургов в Волгограде завершат за 118 млн рублейСмотреть фотографии
09:23
Женщина в мире мужских профессий: Анастасия Пивцайкина – мама троих детей и сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалияСмотреть фотографии
08:55
СИЗО в центре Волгограда возьмут под охрануСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде из-за ДТП изменились маршруты трех трамваевСмотреть фотографии
08:07
Канализацию в Даниловке Волгоградской области отремонтируют за 43 млн рублейСмотреть фотографии
07:28
8 БПЛА сбили рядом с Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:12
«Ехали за 400 км»: концерт группы Кипелов сорван в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:31
Волгоградка помогла 69-летней маме подарить мошенникам 5 миллионовСмотреть фотографии
05:58
Волгоградские приставы спасли семейство хаски с выводкомСмотреть фотографии
05:48
Радиация в Волгоградской области оставалась в норме в февралеСмотреть фотографии
22:04
Бочаров назначил заместителей реготделения ЕР в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:30
Житель Волгоградской области отравил «Агрокиллером» соседей и землюСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде отменены два концерта Лазарева из-за аварии на площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
 