Федеральные новости

В ГД предложили сократить рабочую пятницу для женщин. Но не для всех

Федеральные новости 24.05.2024 16:40
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24.05.2024 16:40


Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил сократить рабочий день пятницы на два часа для женщин. Освободившееся время, по словам парламентария, россиянки могли бы посвятить заботе о детях и доме. Соответствующее обращение Чернышов уже направил главе Минтруда Антону Котякову. 

По данным, приведенным «Парламентской газетой», на сегодня женщины в России составляют  49% от всей рабочей силы в стране – один из самых высоких процентов в мире.  При этом за последний год длительность пятидневки по сравнению с предыдущим годом подросла на четверть часа и достигла максимального значения за последние 10 лет. Общее увеличение произошло как раз за счет повышения экономической вовлеченности женщин. Продолжительность рабочей недели у мужчин выросла лишь на четыре минуты, а у женщин — на 27 минут.

Если Минтруд согласится с предложением Бориса Чернышова, то женщины смогут уходить с рабочего места на два часа раньше. Важным условием при этом является сохранение средней заработной платы. 

Помимо труда на своем рабочем месте, женщины выполняют большое количество важных задач дома, держат в порядке домашний очаг, а это тоже требует времени. После работы они прибираются дома, готовят, занимаются с детьми, и только потом ложатся спать. У хранительниц домашнего очага должно быть больше свободного времени и отдыха, – подчеркнул Чернышов.

Все ли россиянки смогут переключаться в пятницу на домашние дела раньше, чем сейчас? Это вряд ли. Для бизнеса , вероятнее всего, нововведение будет носить рекомендательной характер. Раньше на два часа домой смогут уходить лишь бюджетницы, муниципальные и госслужащие.  

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