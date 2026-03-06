Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 года





В региональном центре консервации и реставрации ВОУНБ им. М. Горького успешно завершена работа над редким и ценным изданием «Собрание разных поучений на все воскресные и праздничные дни». Как сообщили в комитете культуры Волгоградской области, составленное Гавриилом Петровым и Платоном Левшиным издание вышло в свет в 1779 году в Москве, в Синодальной типографии. Этот сборник был подготовлен и напечатан по распоряжению Екатерины II, и его проповеди обязательно зачитывались в церквях. Издание было отпечатано на плотной бумаге и написано на церковно-славянском языке.

К моменту поступления на реставрацию экземпляр 1779 года был в плачевном состоянии: переплет отсутствовал, корешок был проклеен силикатным клеем, листы испачканы и местами потерты. Первые и последние страницы были сильно повреждены. На страницах виднелись следы воска, отпечатки пальцев и даже следы жизнедеятельности насекомых. Форзацы и титульный лист были утрачены.



Реставраторы промыли листы, выровняли их с помощью писчей бумаги и укрепили японской бумагой. Затем листы собрали в тетради и сшили льняной нитью на пеньковых шнурах. Крышки для книги обтянули специальным переплетным материалом – бордовым ледерином, а на первой крышке было выполнено ручное слепое тиснение.



Напомним, первый центр консервации и реставрации в Южном федеральном округе был открыт в ноябре 2024 года. В мероприятии приняла участие министр культуры РФ Ольга Любимова.



Фото комитета культуры Волгоградской области

