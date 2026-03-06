Главное

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Волгоградцам впервые показали проект мемориала участникам СВО у Мамаева кургана

Сегодня, 6 марта, в Волгограде впервые широкой общественности показали проект мемориала участникам СВО, который установят у подножия Мамаева кургана. Будущую скульптурную композицию, посвященную подвигу участников спецоперации, разработали художники легендарной студии имени Грекова. А первым их работу увидели в Волгограде женщины-военнослужащие, матери и жены бойцов СВО, которые пришли на встречу с губернатором Андреем Бочаровым.

Как сообщили в администрации региона, композицию памятника представили автор проекта скульптор Алексей Чебаненко и главный архитектор Алексей Темников. Будущий памятник будет около 7 метров в высоту, порядка 14 метров в длину и более 8 метров – в глубину. Клиновидная композиция задумана из двух блоков, между которыми художники оставили извилистый ход, символизирующий сложность пути к победе. Пройдя внутрь, на стенах можно будет увидеть отрывки из личных сообщений бойцов их родным, прочувствовать эмоциональность этих строк, разделить переживания людей. 

- Доминантой композиции станет солдат с обнаженным торсом — этот прием ранее применил автор мемориала на Мамаевом кургане Евгений Вучетич. Также использован и символический образ раздавленной гидры — еще один исторический отсыл. На одной части монумента представлены образы штурмовика, гранатометчика, оператора БПЛА, военной медсестры, на другой изображены снайпер, мирные жители и девочка, передающая бойцу письмо, весточку из дома — как не вспомнить акцию «Тепло из дома», широко поддержанную жителями региона, - сообщили в обладминистрации. 


Напомним, концепция монумента сформирована по итогам широкого общественного обсуждения, с учетом предложений жителей региона, участников и бойцов СВО. Военным консультантом проекта стал заместитель Минобороны России генерал-полковник Александр Санчик, который ранее командовал группировкой войск «Юг» в ходе специальной военной операции. 

- Будущий памятник подвигу защитников Отечества, участников специальной военной операции расположится у подножия главной высоты России — священного для всей нашей страны Мамаева кургана, отражая преемственность и неразрывную связь Поколения Победителей с потомками. Это диктует особые, самые высокие требования к образу и содержанию будущего мемориала. Надеюсь, вами будет одобрен замысел творческой группы, и мы утвердим проект на организационном комитете, который планируем провести в ближайшее время, — сказал на встрече губернатор.


Помимо памятника сегодня также презентовали и концепцию создания музея, посвященного подвигу бойцов СВО. Территориально он также будет расположен у подножия Мамаева кургана. По словам директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Дементьева, на площади порядка 700 кв. м. будут представлены три информационных блока, посвященные воинским подразделениям СВО, отряду «Бессмертный Сталинград», ключевым событиям. Особое место займут истории геров: можно будет увидеть их личные вещи и письма. 

Фото: администрации Волгоградской области


