Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Общество

Андрей Бочаров поздравил участниц СВО с 8 марта

Общество 06.03.2026 12:16
0
06.03.2026 12:16


В преддверии 8 марта губернатор Волгоградской области встретился с участницами специальной военной операции, а также матерями и женами бойцов СВО.

- Рад лично поздравить вас, а в вашем лице всю прекрасную половину жителей Волгоградской области, с наступающим праздником весны — Международным женским днем. От всех нас, мужчин, примите поздравления: желаем вам здоровья, любви, терпения к нам. Всего самого доброго вам, вашим родным, семьям. С наступающим праздником! — обратился  Андрей Бочаров к представительницам прекрасного пола.

На встречу также пригласили членов общественных организаций региона. В ходе общения были затронуты вопросы демографии, сохранения традиционных ценностей, поддержки семьи, оказания помощи участникам спецоперации и их близким, патриотического воспитания молодежи.


Глава региона подтвердил, что поддержка участников СВО и членов их семей будет оставаться абсолютным приоритетом для властей.

- Обращения, заявки от командиров частей и соединений мы выполняем в первоочередном порядке. Непосредственно с вашим участием, с опорой на предложения участников спецоперации, вместе с нашим ветеранским сообществом на территории Волгоградской области сформированы и действуют более 50 мер поддержки для бойцов и членов их семей, — отметил Андрей Бочаров, обращаясь к участницам встречи.

Особое внимание при этом уделяется проектам патриотической направленности, поддержке института семьи, реализации молодежных инициатив, увековечения подвига участников СВО.
 

Фото администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.03.2026 13:05
Общество 06.03.2026 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 12:50
Общество 06.03.2026 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 12:16
Общество 06.03.2026 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 11:21
Общество 06.03.2026 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:55
Общество 06.03.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:42
Общество 06.03.2026 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:21
Общество 06.03.2026 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:12
Общество 06.03.2026 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:01
Общество 06.03.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 09:44
Общество 06.03.2026 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 09:23 Реклама
Общество 06.03.2026 09:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.03.2026 08:55
Общество 06.03.2026 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 08:07
Общество 06.03.2026 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 07:47
Общество 06.03.2026 07:47
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 07:28
Общество 06.03.2026 07:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:05
В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра ЗацепинаСмотреть фотографии
12:50
Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 годаСмотреть фотографии
12:31
Налоговая напомнила волгоградцам о сроках сдачи годовой отчетностиСмотреть фотографии
12:16
Андрей Бочаров поздравил участниц СВО с 8 мартаСмотреть фотографии
11:45
«Признал вину и активно помогает следствию»: защита убийцы судьи Кибальникова рассчитывает на смягчение приговораСмотреть фотографии
11:21
4,5% волгоградок командуют на работеСмотреть фотографии
11:17
«Спасибо интернету»: «Ростелеком» отметил самую пожилую участницу конкурса на ЮгеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцы с 1 апреля смогут самолетом добраться до КалининградаСмотреть фотографии
10:51
Житель села под Волгоградом забил до смерти женуСмотреть фотографии
10:42
Под Волгоградом спасатели пятые сутки ищут утонувшего волжанинаСмотреть фотографии
10:12
Пасмурная и ветреная погода ждет волгоградцев 8 мартаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде УФСБ разоблачило «обнальщика» с 20-миллионым оборотомСмотреть фотографии
09:44
Благоустройство проспекта Металлургов в Волгограде завершат за 118 млн рублейСмотреть фотографии
09:23
Женщина в мире мужских профессий: Анастасия Пивцайкина – мама троих детей и сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалияСмотреть фотографии
08:55
СИЗО в центре Волгограда возьмут под охрануСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде из-за ДТП изменились маршруты трех трамваевСмотреть фотографии
08:07
Канализацию в Даниловке Волгоградской области отремонтируют за 43 млн рублейСмотреть фотографии
07:28
8 БПЛА сбили рядом с Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:12
«Ехали за 400 км»: концерт группы Кипелов сорван в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:31
Волгоградка помогла 69-летней маме подарить мошенникам 5 миллионовСмотреть фотографии
05:58
Волгоградские приставы спасли семейство хаски с выводкомСмотреть фотографии
05:48
Радиация в Волгоградской области оставалась в норме в февралеСмотреть фотографии
22:04
Бочаров назначил заместителей реготделения ЕР в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:30
Житель Волгоградской области отравил «Агрокиллером» соседей и землюСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде отменены два концерта Лазарева из-за аварии на площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
В Волгограде ветерана ВОВ лишили газа и горячей водыСмотреть фотографии
20:19
В Волгограде из-за ДТП изменено движение трамваев №5 и 10Смотреть фотографии
20:12
Восстановить братскую могилу героев ВОВ попробуют через суд под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде улицу Новосибирскую готовят к реконструкцииСмотреть фотографии
19:18
Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарамСмотреть фотографии
 