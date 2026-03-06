Андрей Бочаров поздравил участниц СВО с 8 марта





В преддверии 8 марта губернатор Волгоградской области встретился с участницами специальной военной операции, а также матерями и женами бойцов СВО.

- Рад лично поздравить вас, а в вашем лице всю прекрасную половину жителей Волгоградской области, с наступающим праздником весны — Международным женским днем. От всех нас, мужчин, примите поздравления: желаем вам здоровья, любви, терпения к нам. Всего самого доброго вам, вашим родным, семьям. С наступающим праздником! — обратился Андрей Бочаров к представительницам прекрасного пола.



На встречу также пригласили членов общественных организаций региона. В ходе общения были затронуты вопросы демографии, сохранения традиционных ценностей, поддержки семьи, оказания помощи участникам спецоперации и их близким, патриотического воспитания молодежи.







Глава региона подтвердил, что поддержка участников СВО и членов их семей будет оставаться абсолютным приоритетом для властей.

- Обращения, заявки от командиров частей и соединений мы выполняем в первоочередном порядке. Непосредственно с вашим участием, с опорой на предложения участников спецоперации, вместе с нашим ветеранским сообществом на территории Волгоградской области сформированы и действуют более 50 мер поддержки для бойцов и членов их семей, — отметил Андрей Бочаров, обращаясь к участницам встречи.



Особое внимание при этом уделяется проектам патриотической направленности, поддержке института семьи, реализации молодежных инициатив, увековечения подвига участников СВО.



Фото администрации Волгоградской области

