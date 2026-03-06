В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра Зацепина

Вековой юбилей здравствующего композитора Александра Зацепина в Волгограде отметят музыкальным ревю из его произведений на сцене Волгоградской филармонии. Оркестр русских народных инструментов им. Н.Н.Калинина исполнит произведения юбиляра в концертной программе «Есть только миг», которая пройдет 7 марта.

- «Песенка о медведях», «Песня про зайцев», «Остров невезения», «Есть только миг», «Куда уходит детство», «Помоги мне», «Если б я был султан» прозвучат и на субботней встрече в Волгоградской филармонии. В общей сложности Александр Сергеевич музыкально озвучил более чем сотню фильмов и мультфильмов, написал около 300 песен, - рассказали в Волгоградской филармонии.

100-лет Александру Зацепину исполнится 10 марта этого года. Большой юбилейный вечер пройдет на сцене Большого театра в Москве. Праздничный концерт «Век Зацепина» будут транслировать федеральные каналы.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!