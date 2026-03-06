Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра Зацепина

Вековой юбилей здравствующего композитора Александра Зацепина в Волгограде отметят музыкальным ревю из его произведений на сцене Волгоградской филармонии. Оркестр русских народных инструментов им. Н.Н.Калинина исполнит произведения юбиляра в концертной программе «Есть только миг», которая пройдет 7 марта.

- «Песенка о медведях», «Песня про зайцев», «Остров невезения», «Есть только миг», «Куда уходит детство», «Помоги мне», «Если б я был султан» прозвучат и на субботней встрече в Волгоградской филармонии. В общей сложности Александр Сергеевич музыкально озвучил более чем сотню фильмов и мультфильмов, написал около 300 песен, - рассказали в Волгоградской филармонии.

100-лет Александру Зацепину исполнится 10 марта этого года. Большой юбилейный вечер пройдет на сцене Большого театра в Москве. Праздничный концерт «Век Зацепина» будут транслировать федеральные каналы.

11:53
В Волжском оглашен приговор виновнику гибели в ДТП ребенка на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:51
Опубликованы фото макета памятника героям СВО, который появится в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:36
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Василием КарасинскимСмотреть фотографии
11:17
Капли для носа на бишофите, не вызывающие привыкания, разработали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:50
Под Волгоградом ОПГ похитила выплаты участника СВОСмотреть фотографии
10:48
Волгоградцам впервые показали проект мемориала участникам СВО у Мамаева курганаСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра ЗацепинаСмотреть фотографии
09:50
Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 годаСмотреть фотографии
09:31
Налоговая напомнила волгоградцам о сроках сдачи годовой отчетностиСмотреть фотографии
09:16
Андрей Бочаров поздравил участниц СВО с 8 мартаСмотреть фотографии
08:45
«Признал вину и активно помогает следствию»: защита убийцы судьи Кибальникова рассчитывает на смягчение приговораСмотреть фотографии
08:21
4,5% волгоградок командуют на работеСмотреть фотографии
07:55
Волгоградцы с 1 апреля смогут самолетом добраться до КалининградаСмотреть фотографии
07:51
Житель села под Волгоградом забил до смерти женуСмотреть фотографии
07:42
Под Волгоградом спасатели пятые сутки ищут утонувшего волжанинаСмотреть фотографии
07:12
Пасмурная и ветреная погода ждет волгоградцев 8 мартаСмотреть фотографии
07:01
В Волгограде УФСБ разоблачило «обнальщика» с 20-миллионым оборотомСмотреть фотографии
06:44
Благоустройство проспекта Металлургов в Волгограде завершат за 118 млн рублейСмотреть фотографии
06:23
Женщина в мире мужских профессий: Анастасия Пивцайкина – мама троих детей и сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалияСмотреть фотографии
05:55
СИЗО в центре Волгограда возьмут под охрануСмотреть фотографии
05:41
В Волгограде из-за ДТП изменились маршруты трех трамваевСмотреть фотографии
05:07
Канализацию в Даниловке Волгоградской области отремонтируют за 43 млн рублейСмотреть фотографии
04:28
8 БПЛА сбили рядом с Волгоградской областьюСмотреть фотографии
04:12
«Ехали за 400 км»: концерт группы Кипелов сорван в ВолгоградеСмотреть фотографии
03:31
Волгоградка помогла 69-летней маме подарить мошенникам 5 миллионовСмотреть фотографии
02:58
Волгоградские приставы спасли семейство хаски с выводкомСмотреть фотографии
02:48
Радиация в Волгоградской области оставалась в норме в февралеСмотреть фотографии
19:04
Бочаров назначил заместителей реготделения ЕР в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:30
Житель Волгоградской области отравил «Агрокиллером» соседей и землюСмотреть фотографии
17:56
В Волгограде отменены два концерта Лазарева из-за аварии на площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
 