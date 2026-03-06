4,5% волгоградок командуют на работе





Волгоградстат опубликовал любопытные данные перед 8 марта, нарисовав портрет жительницы региона. По данным ведомства, наиболее популярными у представительниц слабого пола являются три сферы деятельности. Оптовая и розничная торговля привлекает 22,7% женщин, далее следуют образование и здравоохранение - 14,2% и 13,2% занятых соответственно. В обрабатывающих производствах трудится 9,3% женщин.

38,1% из работающих волгоградок являются выпускницами вузов. Еще 36,9% представительниц слабого пола получили среднее профессиональное образование по программе специалистов среднего звена, а 11,1% – по программе квалифицированных рабочих и служащих.



Интересно, что более трети женщин занимают должности специалистов высшего уровня квалификации. Еще четверть трудится на постах в сфере образования, торговли и охраны. И лишь 4,5% работающих волгоградок занимают руководящие должности.



Фото сгенерировано ИИ

