Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Экономика

Налоговая напомнила волгоградцам о сроках сдачи годовой отчетности

06.03.2026 12:31
0
06.03.2026 12:31


У организаций, зарегистрированных на территории Волгоградской области, осталось немного времени для предоставления в налоговую годовой бухгалтерской отчетности. В региональном Управлении ФНС России напомнили: крайний срок – 31 марта. 

– Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна быть представлена в налоговые органы не позднее 3 месяцев после окончания отчетного периода. Срок сдачи отчетности за 2025 год – не позднее 31.03.2026. Отчетность для формирования ГИР БО представляется в налоговый орган  в виде электронного документа, по форматам, утвержденным приказом ФНС России, – напоминают в УФНС. – Отчетность и аудиторское заключение о ней представляются посредством официального сайта ФНС России или по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

От представления в ГИР БО годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности освобождаются:

  • организации бюджетной сферы; 
  • Центральный банк Российской Федерации;
  • религиозные организации;
  • организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк РФ;
  • организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством;
  • организации в случаях, установленных Правительством РФ.

Волгоградцам напоминают, что непредставление или несвоевременное представление финансовой отчетности влечет привлечение к налоговой и административной ответственности, в соответствии с п. 1 ст. 126 НК РФ и 19.7 КоАП РФ.

13:05
В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра ЗацепинаСмотреть фотографии
12:50
Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 годаСмотреть фотографии
12:31
Налоговая напомнила волгоградцам о сроках сдачи годовой отчетностиСмотреть фотографии
12:16
Андрей Бочаров поздравил участниц СВО с 8 мартаСмотреть фотографии
11:45
«Признал вину и активно помогает следствию»: защита убийцы судьи Кибальникова рассчитывает на смягчение приговораСмотреть фотографии
11:21
4,5% волгоградок командуют на работеСмотреть фотографии
11:17
«Спасибо интернету»: «Ростелеком» отметил самую пожилую участницу конкурса на ЮгеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцы с 1 апреля смогут самолетом добраться до КалининградаСмотреть фотографии
10:51
Житель села под Волгоградом забил до смерти женуСмотреть фотографии
10:42
Под Волгоградом спасатели пятые сутки ищут утонувшего волжанинаСмотреть фотографии
10:12
Пасмурная и ветреная погода ждет волгоградцев 8 мартаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде УФСБ разоблачило «обнальщика» с 20-миллионым оборотомСмотреть фотографии
09:44
Благоустройство проспекта Металлургов в Волгограде завершат за 118 млн рублейСмотреть фотографии
09:23
Женщина в мире мужских профессий: Анастасия Пивцайкина – мама троих детей и сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалияСмотреть фотографии
08:55
СИЗО в центре Волгограда возьмут под охрануСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде из-за ДТП изменились маршруты трех трамваевСмотреть фотографии
08:07
Канализацию в Даниловке Волгоградской области отремонтируют за 43 млн рублейСмотреть фотографии
07:28
8 БПЛА сбили рядом с Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:12
«Ехали за 400 км»: концерт группы Кипелов сорван в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:31
Волгоградка помогла 69-летней маме подарить мошенникам 5 миллионовСмотреть фотографии
05:58
Волгоградские приставы спасли семейство хаски с выводкомСмотреть фотографии
05:48
Радиация в Волгоградской области оставалась в норме в февралеСмотреть фотографии
22:04
Бочаров назначил заместителей реготделения ЕР в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:30
Житель Волгоградской области отравил «Агрокиллером» соседей и землюСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде отменены два концерта Лазарева из-за аварии на площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
В Волгограде ветерана ВОВ лишили газа и горячей водыСмотреть фотографии
20:19
В Волгограде из-за ДТП изменено движение трамваев №5 и 10Смотреть фотографии
20:12
Восстановить братскую могилу героев ВОВ попробуют через суд под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде улицу Новосибирскую готовят к реконструкцииСмотреть фотографии
19:18
Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарамСмотреть фотографии
 