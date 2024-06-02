В Госдуме предложили узаконить сокращенный рабочий день во время жары





Депутаты Государственной думы обещают окончательно урегулировать вопрос сокращенного рабочего дня во время летнего зноя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Парламентскую газету, в настоящее время в России действуют лишь рекомендации Роспотребнадзора, которые в подавляющем большинстве случаев игнорируются работодателями.

По мнению вице-спикера нижней палаты Бориса Чернышова, соответствующие нормы необходимо прописать в Трудовом кодексе. При рабочей температуре окружающего воздуха от 28,5 °C трудовой день предложено сократить на один час, от 29 °C — на два часа раньше, а от 30,5 °C — на четыре часа.

Отметим, на текущий момент инициативу уже поддержал Роспотребнадзор. Эксперты надзорного ведомства подчёркивают, что работа, выполняемая сотрудниками при температуре более 32,5 °C по показателям микроклимата, представляет опасность для здоровья. О позиции комитета по труду и социальной политике по данной инициативе, а также правительства России не сообщается.