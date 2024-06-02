Федеральные новости

В Госдуме предложили узаконить сокращенный рабочий день во время жары

Федеральные новости 02.06.2024 09:33
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02.06.2024 09:33


Депутаты Государственной думы обещают окончательно урегулировать вопрос сокращенного рабочего дня во время летнего зноя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Парламентскую газету, в настоящее время в России действуют лишь рекомендации Роспотребнадзора, которые в подавляющем большинстве случаев игнорируются работодателями.

По мнению вице-спикера нижней палаты Бориса Чернышова, соответствующие нормы необходимо прописать в Трудовом кодексе. При рабочей температуре окружающего воздуха от 28,5 °C трудовой день предложено сократить на один час, от 29 °C — на два часа раньше, а от 30,5 °C — на четыре часа.

Отметим, на текущий момент инициативу уже поддержал Роспотребнадзор. Эксперты надзорного ведомства подчёркивают, что работа, выполняемая сотрудниками при температуре более 32,5 °C по показателям микроклимата, представляет опасность для здоровья. О позиции комитета по труду и социальной политике по данной инициативе, а также правительства России не сообщается.

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