Пьяный автослесарь на угнанном авто разбил 7 машин в Волгограде

В Волгограде полицейские задержали 27-летнего пьяного автослесаря, который угнал Daewoo Matiz и устроил гонки с полицией, разбив 7 автомобилей. Лихач пытался скрыться от погони во дворах, но не справился с управлением.





Как сообщили в ГУ МВД России по региону, все началось с того, что сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить водителя Daewoo, но он не подчинился требованиям полицейских и попытался скрыться.

- В ходе погони лихач, заехав во дворы, не справился с управлением и совершил столкновение с семью припаркованными автомобилями, после чего и был задержан сотрудниками полиции, - рассказали в Главке.

Установлено, что нарушитель угнал машину в автомастерской, где работал. Водительских прав у него нет. В отношении задержанного составлено несколько административных материалов, а также возбуждено уголовное дело об угоне. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!