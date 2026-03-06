Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Общество

В Волгограде на трамвайный маршрут №11 выпустили новый вагон

Общество 06.03.2026 16:27
0
06.03.2026 16:27


В Красноармейском районе Волгограда с 6 марта начал курсировать новый трамвай на маршруте №11 «Судоверфь» – АО «Каустик». Как сообщили в пресс-службе мэрии, вагон был произведен совместно волгоградским и екатеринбургским предприятиями. 



Волгоградские специалисты установили корпус уральского производства на ходовую часть «Татра Т-3». Мастера отремонтировали двигатели, а вот тормоза использовали новые. 

– После завершения тестовой эксплуатации вагона на маршруте №10 «Жилгородок – Детский центр» принято решение направить новый вагон в Красноармейский район. На маршрут транспорт вышел после процедуры обкатки и обучения водителей работе на новой технике, – добавили в мэрии.

Трамвай  оборудован устройством, который позволяет принимать пассажиров на инвалидных колясках. Для комфорта пассажиров предусмотрены системы отопления, кондиционирования и безналичной оплаты.

Напомним, ранее для предприятия ВЭТА был закуплен комплекс нового оборудования в составе подъемника трамвайных тележек, аппарата лазерной очистки металла, установки для напыления пенополиуретана и оборудования для мойки колесных пар. Теперь оно выполняет не только текущий ремонт трамваев и троллейбусов, но и занимается полным восстановлением подвижного состава

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.03.2026 16:27
Общество 06.03.2026 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 16:19
Общество 06.03.2026 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 15:58
Общество 06.03.2026 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 14:51
Общество 06.03.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 14:36
Общество 06.03.2026 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 14:17
Общество 06.03.2026 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 13:48
Общество 06.03.2026 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 13:05
Общество 06.03.2026 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 12:50
Общество 06.03.2026 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 12:16
Общество 06.03.2026 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 11:21
Общество 06.03.2026 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:55
Общество 06.03.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:42
Общество 06.03.2026 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:21
Общество 06.03.2026 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:12
Общество 06.03.2026 10:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:50
Копят на «черный день»? Волгоградский бизнес ужимается в расходахСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде на трамвайный маршрут №11 выпустили новый вагонСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Петр I вернулся на набережную Волгограда в бронзовом видеСмотреть фотографии
13:17
Пьяный автослесарь на угнанном авто разбил 7 машин в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
В Волгоградской области в феврале искали 23 пропавших жителейСмотреть фотографии
12:48
«Ростелеком Книги», «Литрес» и «Читай-город» назвали вдохновляющие черты литературных героиньСмотреть фотографии
11:53
В Волжском оглашен приговор виновнику гибели в ДТП ребенка на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:51
Опубликованы фото макета памятника героям СВО, который появится в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:36
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Василием КарасинскимСмотреть фотографии
11:17
Капли для носа на бишофите, не вызывающие привыкания, разработали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:50
Под Волгоградом ОПГ похитила выплаты участника СВОСмотреть фотографии
10:48
Волгоградцам впервые показали проект мемориала участникам СВО у Мамаева курганаСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра ЗацепинаСмотреть фотографии
09:50
Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 годаСмотреть фотографии
09:31
Налоговая напомнила волгоградцам о сроках сдачи годовой отчетностиСмотреть фотографии
09:16
Андрей Бочаров поздравил участниц СВО с 8 мартаСмотреть фотографии
08:45
«Признал вину и активно помогает следствию»: защита убийцы судьи Кибальникова рассчитывает на смягчение приговораСмотреть фотографии
08:21
4,5% волгоградок командуют на работеСмотреть фотографии
07:55
Волгоградцы с 1 апреля смогут самолетом добраться до КалининградаСмотреть фотографии
07:51
Житель села под Волгоградом забил до смерти женуСмотреть фотографии
07:42
Под Волгоградом спасатели пятые сутки ищут утонувшего волжанинаСмотреть фотографии
07:12
Пасмурная и ветреная погода ждет волгоградцев 8 мартаСмотреть фотографии
07:01
В Волгограде УФСБ разоблачило «обнальщика» с 20-миллионым оборотомСмотреть фотографии
06:44
Благоустройство проспекта Металлургов в Волгограде завершат за 118 млн рублейСмотреть фотографии
06:23
Женщина в мире мужских профессий: Анастасия Пивцайкина – мама троих детей и сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалияСмотреть фотографии
05:55
СИЗО в центре Волгограда возьмут под охрануСмотреть фотографии
05:41
В Волгограде из-за ДТП изменились маршруты трех трамваевСмотреть фотографии
05:07
Канализацию в Даниловке Волгоградской области отремонтируют за 43 млн рублейСмотреть фотографии
04:28
8 БПЛА сбили рядом с Волгоградской областьюСмотреть фотографии
04:12
«Ехали за 400 км»: концерт группы Кипелов сорван в ВолгоградеСмотреть фотографии
 