Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничений движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Об этом говорится в поручениях главы страны, опубликованных 5 марта на сайте Кремля.  Так, проработать...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Спорт

Назначена судейская бригада на ключевой матч «Ротора» в 23-м туре Лиги PARI

Спорт 05.03.2026 16:50
0
05.03.2026 16:50


После завершения 19‑го тура Российской Премьер‑Лиги, ставшего одним из наиболее резонансных по количеству спорных судейских решений за последнее время, стало очевидно: у болельщиков и экспертов больше вопросов, чем ответов. Впервые в рамках одного тура система VAR была задействована во всех восьми матчах. Тем не менее итоги видеопроверок вызвали неоднозначную реакцию в футбольном сообществе.

Поэтому перед матчами 23‑го тура Лиги PARI тема судейства приобретает чуть ли не решающее значение. Внимание волгоградских болельщиков приковано к матчу с участием «Ротора», поскольку встреча «Ротор» (Волгоград) – «Урал» (Екатеринбург) имеет ключевое значение для обеих команд!

«Ротор» находится в плотной группе претендентов на выход в РПЛ. Каждая победа приближает волгоградцев к заветной цели – возвращению в элитный дивизион. Поддержка родных трибун будет играть огромную роль: болельщики готовы гнать команду вперёд, создавая атмосферу настоящего футбольного праздника.

«Урал» также не намерен уступать. Екатеринбургская команда показывает стабильную игру и борется за высокие места. В матчах против прямых конкурентов «Урал» традиционно демонстрирует характер и умение добиваться результата даже в сложных условиях.

А значит, этот матч – не просто очередная игра тура. Это битва за стратегические очки, которые могут стать решающими в итоговой турнирной таблице. Любая ошибка может стоить команде места в гонке за повышение в классе, а победа способна придать мощный импульс на финишном отрезке сезона.

Для обслуживания этого принципиального матча назначена опытная судейская бригада, способная обеспечить честное и беспристрастное судейство в напряжённой обстановке:

Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль) – арбитр с многолетним опытом работы в профессиональных лигах. Известен взвешенными решениями и умением контролировать ход матча, сохраняя спокойствие даже в самых эмоциональных эпизодах.

Помощники главного судьи (ассистенты):

Андрей Пелых (Санкт‑Петербург) – специалист по фиксации офсайдов и эпизодов у боковых линий. От его работы будет зависеть точность определения положения «вне игры» и корректность решений по аутам и угловым.

Илья Довольнов (Тюмень) – опытный ассистент с хорошей репутацией. Отвечает за поддержку главного арбитра на своём фланге и своевременное сигнализирование о нарушениях.

Резервный судья: Андрей Зубов (Азов) – готов вступить в игру в случае непредвиденных обстоятельств с основным арбитром. Также контролирует взаимодействие между скамейкой запасных, тренерским штабом и судейской бригадой.

Инспектор матча: Андрей Бутенко (Москва) – отвечает за общую оценку работы судейской бригады. Его отчёт после игры повлияет на будущие назначения арбитров и поможет проанализировать спорные эпизоды.

Делегат матча: Антон Воронцов (Москва) – обеспечивает организационное сопровождение игры: контролирует соблюдение регламента, взаимодействие служб стадиона и соблюдение мер безопасности.

Волгоградцы ждут от «Ротора» яркой и результативной игры. Команда должна показать характер, сплочённость и волю к победе – именно эти качества часто становятся решающими в матчах такого уровня.

Александр Веселовский

Фото: ФНЛ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
05.03.2026 16:50
Спорт 05.03.2026 16:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.03.2026 13:10
Спорт 05.03.2026 13:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.03.2026 21:37
Спорт 04.03.2026 21:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.03.2026 19:35
Спорт 04.03.2026 19:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.03.2026 18:26
Спорт 04.03.2026 18:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.03.2026 16:39
Спорт 04.03.2026 16:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.03.2026 11:07
Спорт 04.03.2026 11:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.03.2026 17:59
Спорт 03.03.2026 17:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.03.2026 12:25
Спорт 03.03.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.03.2026 06:51
Спорт 03.03.2026 06:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.03.2026 19:03
Спорт 02.03.2026 19:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.03.2026 14:37
Спорт 02.03.2026 14:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.03.2026 11:54
Спорт 02.03.2026 11:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.03.2026 10:24
Спорт 02.03.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2026 22:00
Спорт 01.03.2026 22:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:18
Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарамСмотреть фотографии
18:38
Бочаров занял пост партсекретаря ЕР в Волгограде: что думают об этом другие политикиСмотреть фотографии
17:51
Волгограду грозит до семи лет тюрьмы за пальбу из окна автомобиляСмотреть фотографии
17:37
У волгоградца в гараже нашли оружейный арсеналСмотреть фотографии
17:35
«Одновременно и в большом количестве»: в Волгоградской области клещи проснутся раньше обычного – уже в мартеСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде придумали, как благоустроить 8000 кв. метров в Дзержинском районеСмотреть фотографии
16:50
Назначена судейская бригада на ключевой матч «Ротора» в 23-м туре Лиги PARIСмотреть фотографии
16:34
Дешевле поменять? Волгоградские юристы рассказали, какие штрафы грозят нарушителям закона «о вывесках»Смотреть фотографии
16:27
Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресовСмотреть фотографии
16:15
Под Волгоградом директора турбазы осудили за погибшего в септике работникаСмотреть фотографии
15:39
«За рулем добра»: волгоградцы запустили акцию в помощь больному лейкозом малышуСмотреть фотографии
15:37
Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – БилайнСмотреть фотографии
15:29
Ассенизатору предъявили счёт на 1,3 миллиона за озеро нечистот под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:05
ДТП на юге Волгограда изменило маршрут трамвая №11Смотреть фотографии
14:49
Сенатора Горнякова наградили за заслуги перед Волгоградской областьюСмотреть фотографии
13:57
Мосгорсуд отказал в пересмотре меры пресечения волгоградской чиновнице КазанковойСмотреть фотографии
13:52
Волгоградские УК «поймали» в 2026 году штрафов на 9 млн рублейСмотреть фотографии
13:43
Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»Смотреть фотографии
13:27
В Волгограде рекордно подорожали гостиницы и хостелыСмотреть фотографии
13:10
Триумф дебютантов: волгоградские джиу-джитсеры блеснули на первенстве РоссииСмотреть фотографии
12:39
На сборы дали полчаса: застрявших в Дубае туристов из Волгограда готовят к вылету в МосквуСмотреть фотографии
12:38
14 пассажирских поездов задержано из-за повреждений в Воронежской областиСмотреть фотографии
12:29
Андрей Бочаров на конференции ЕР обсудит задачи развития Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:59
Волгоградское УФАС и «ЭкоЦентр» в суде поспорят из-за крупного штрафаСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде участок под ИЖС многодетной семьи хотели забрать за долгиСмотреть фотографии
11:28
Космонавт поделился пугающим фото волгоградского водохранилищаСмотреть фотографии
11:26
Росстат: средние зарплаты волгоградцев взлетели до 88693 рублейСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области временным рекордом завершилась повторная опасность по БПЛАСмотреть фотографии
10:56
В центре Волгограда очевидцы обнаружили тело 88-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
10:55
Беспилотная опасность объявлена 5 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 