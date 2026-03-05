Волгограду грозит до семи лет тюрьмы за пальбу из окна автомобиля

Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничений движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Об этом говорится в поручениях главы страны, опубликованных 5 марта на сайте Кремля.  Так, проработать...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
В Волжском Волгоградской области полицейские возбудили уголовное дело против 20-летнего жителя Ленинского района. Молодой человек 4 марта устроил стрельбу из окна «Лады Приора», катаясь с друзьями по улицам города.

- В ходе проведения плана «Перехват» сотрудниками Госавтоинспекции транспортное средство было задержано. В нем находились 4 молодых людей. Один из них, а именно 20-летний житель Ленинского района, признался, что произвел 4 выстрела из охолощенного пистолета вверх через пассажирское окно автомобиля, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время фигурант задержан.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

