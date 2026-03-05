Волгограду грозит до семи лет тюрьмы за пальбу из окна автомобиля





В Волжском Волгоградской области полицейские возбудили уголовное дело против 20-летнего жителя Ленинского района. Молодой человек 4 марта устроил стрельбу из окна «Лады Приора», катаясь с друзьями по улицам города.

- В ходе проведения плана «Перехват» сотрудниками Госавтоинспекции транспортное средство было задержано. В нем находились 4 молодых людей. Один из них, а именно 20-летний житель Ленинского района, признался, что произвел 4 выстрела из охолощенного пистолета вверх через пассажирское окно автомобиля, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время фигурант задержан.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области