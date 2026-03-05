



Ученые Пермского Политеха в 2026 году прогнозируют раннее пробуждение клещей весной 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», при теплой погоде членистоногие могут активизироваться в Волгоградской области уже к концу марта.

Как отмечают сотрудники ПНИПУ, для того, чтобы клещи очнулись от зимней спячки, необходимо, чтобы почка прогрелась до +1...+5°C. Как правило, на Юге России это происходит в апреле, а в средней полосе и Подмосковье – в мае. Однако с каждым годом членистоногие просыпаются все раньше и раньше.

– Ряд исследователей связывают раннюю активизацию клещей с глобальным потеплением. Например, в Архангельской области среднегодовая температура выросла с +0,7°С в 1960–1989 годах до +2,0°С в период с 2000 по настоящее время и одновременно с этим заболеваемость клещевым энцефалитом среди населения увеличилась в три раза, – рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Екатерина Баньковская.

Интересно, что зимнее потепление обеспечивает снижение степени энцефалита, которым клещи «награждают» людей при тесном контакте. А вот холодные зимы, наоборот, по данным пермских ученых, делают опаснее штамм возбудителя.

Второй причиной раннего пробуждения клещей в 2026 году эксперты называют аномально снежную зиму. Благодаря обильным осадка, укрывшим кровососущих, они благополучно перезимовали и готовы активничать уже в марте.

– Клещи зимуют в лесной подстилке – слое из опавших листьев, сухой травы и мха. Толстый снежный покров, словно теплое одеяло, не дал этой подстилке промерзнуть. Даже когда на улице было -30°C, температура под снегом оставалась около нуля. В итоге большая часть популяции благополучно перезимовала и сохранилась на всех стадиях развития. Как только весной сойдет снег, и почва начнет быстро прогреваться, голодные клещи выйдут из спячки практически одновременно и в большом количестве, – объясняет Екатерина Баньковская.



