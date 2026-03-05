Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресов

В преддверии 8 Марта в Волгограде массово открываются точки по продаже цветов. Как сообщили V102.RU в мэрии, в этом году купить цветы в подарок можно во всех районах города.
- Все официальные торговые точки соответствуют необходимым условиям и требованиям безопасности и удобства. Специализированные площадки по продаже цветов открываются по мере готовности предпринимателей, - рассказали в городской администрации.
По традиции в Волгограде пройдет цветочная ярмарка. По данным мэрии, она уже начала свою работу на улице Советской рядом с Центральным рынком.
Адреса специализированных площадок в Волгограде:
Тракторозаводский район:
- на ул. Николая Отрады, у дома №20;
- вблизи пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца;
- на площадке ярмарки рынка «Рассвет» у дома №12А по ул. 95-я Гвардейская;
- ул. академика Бардина, у дома №17;
- ул. Ополченская, 2.
- ул. Менжинского, у дома № 11
Краснооктябрьский район:
- ул. Библиотечная, у дома №16;
- на ул. Менделеева, у дома №100;
Дзержинский район:
- ул. 51-й Гвардейской, у дома Nº19;
- ул. Краснополянская, у дома Nº5a;
- пересечение ул. Краснополянской и ул. 51-й Гвардейской;
- ул. Качинцев, у дома Nº124;
- б-р 30-летия Победы, у дома Nº70;
- площадка на ярмарке по ул. Ангарской, 55Б;
- площадка на ярмарке на пересечении ул. Константина Симонова и ул. Космонавтов;
- площадка на ярмарке по ул. Исторической, 181Д;
- площадка на рынке «Русь» по ул. Краснополянской, 2А;
- площадка на ярмарке по ул. 8-й Воздушной Армии, 24А;
Центральный район:
- на ул. им. Ткачева, напротив дома №11;
- пересечение ул. Советской и ул. Комсомольской;
- цветочная ярмарка на ул. Советской, рядом с Центральным рынком;
- ул. Новороссийская, 16;
- пересечение ул. Невской и ул. Новороссийской.
Ворошиловский район:
- ул. Елецкая, у дома №9;
- на ул. Елецкая, у здания №11а;
- ул. Котлубанская, у дома №100Г;
- ул. Ардатовская, у дома №16;
- ул. Рабоче-Крестьянская, 9/1;
Советский район:
- на пр-кте Университетский, вблизи дома №25;
- пр-кт Университетский, вблизи дома №69;
- на пр-кте Университетский, вблизи дома №95;
- ул. Туркменская, вблизи дома №17;
- на ул. Туркменская, вблизи дома №19;
Кировский район:
- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Энергоколледж»;
- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард» по направлению в Красноармейский район;
- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард» по направлению в Центральный район;
- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «107 школа»;
- ул. 64-й Армии, у жилого дома №85;
- ул. 64-й Армии, у жилого дома №87;
- ул. 64-й Армии, у жилого дома №111;
- ул. 64-й Армии, у жилого дома №127;
- ул. 64-й Армии, у жилого дома №131;
- ул. Писемского, у дома №86А.
-ул. Абганеровская, у дома №103
Красноармейский район:
- ул. Копецкого,10;
- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №8;
- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №30А;
- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №33;
- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №39;
- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №45;
- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №49;
- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №49Г;
- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №50;
- ул. Пролетарская, у дома №24;
- ул. Пролетарская, у дома №45А
