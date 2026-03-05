Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресов





В преддверии 8 Марта в Волгограде массово открываются точки по продаже цветов. Как сообщили V102.RU в мэрии, в этом году купить цветы в подарок можно во всех районах города.

- Все официальные торговые точки соответствуют необходимым условиям и требованиям безопасности и удобства. Специализированные площадки по продаже цветов открываются по мере готовности предпринимателей, - рассказали в городской администрации.

По традиции в Волгограде пройдет цветочная ярмарка. По данным мэрии, она уже начала свою работу на улице Советской рядом с Центральным рынком.

Адреса специализированных площадок в Волгограде:

Тракторозаводский район:

- на ул. Николая Отрады, у дома №20;

- вблизи пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца;

- на площадке ярмарки рынка «Рассвет» у дома №12А по ул. 95-я Гвардейская;

- ул. академика Бардина, у дома №17;

- ул. Ополченская, 2.

- ул. Менжинского, у дома № 11

Краснооктябрьский район:

- ул. Библиотечная, у дома №16;

- на ул. Менделеева, у дома №100;

Дзержинский район:

- ул. 51-й Гвардейской, у дома Nº19;

- ул. Краснополянская, у дома Nº5a;

- пересечение ул. Краснополянской и ул. 51-й Гвардейской;

- ул. Качинцев, у дома Nº124;

- б-р 30-летия Победы, у дома Nº70;

- площадка на ярмарке по ул. Ангарской, 55Б;

- площадка на ярмарке на пересечении ул. Константина Симонова и ул. Космонавтов;

- площадка на ярмарке по ул. Исторической, 181Д;

- площадка на рынке «Русь» по ул. Краснополянской, 2А;

- площадка на ярмарке по ул. 8-й Воздушной Армии, 24А;

Центральный район:

- на ул. им. Ткачева, напротив дома №11;

- пересечение ул. Советской и ул. Комсомольской;

- цветочная ярмарка на ул. Советской, рядом с Центральным рынком;

- ул. Новороссийская, 16;

- пересечение ул. Невской и ул. Новороссийской.

Ворошиловский район:

- ул. Елецкая, у дома №9;

- на ул. Елецкая, у здания №11а;

- ул. Котлубанская, у дома №100Г;

- ул. Ардатовская, у дома №16;

- ул. Рабоче-Крестьянская, 9/1;

Советский район:

- на пр-кте Университетский, вблизи дома №25;

- пр-кт Университетский, вблизи дома №69;

- на пр-кте Университетский, вблизи дома №95;

- ул. Туркменская, вблизи дома №17;

- на ул. Туркменская, вблизи дома №19;

Кировский район:

- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Энергоколледж»;

- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард» по направлению в Красноармейский район;

- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард» по направлению в Центральный район;

- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «107 школа»;

- ул. 64-й Армии, у жилого дома №85;

- ул. 64-й Армии, у жилого дома №87;

- ул. 64-й Армии, у жилого дома №111;

- ул. 64-й Армии, у жилого дома №127;

- ул. 64-й Армии, у жилого дома №131;

- ул. Писемского, у дома №86А.

-ул. Абганеровская, у дома №103

Красноармейский район:

- ул. Копецкого,10;

- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №8;

- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №30А;

- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №33;

- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №39;

- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №45;

- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №49;

- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №49Г;

- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №50;

- ул. Пролетарская, у дома №24;

- ул. Пролетарская, у дома №45А

