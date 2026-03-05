Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничений движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Об этом говорится в поручениях главы страны, опубликованных 5 марта на сайте Кремля.  Так, проработать...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресов

В преддверии 8 Марта в Волгограде массово открываются точки по продаже цветов. Как сообщили V102.RU в мэрии, в этом году купить цветы в подарок можно во всех районах города. 

- Все официальные торговые точки соответствуют необходимым условиям и требованиям безопасности и удобства. Специализированные площадки по продаже цветов открываются по мере готовности предпринимателей, - рассказали в городской администрации.

По традиции в Волгограде пройдет цветочная ярмарка. По данным мэрии, она уже начала свою работу на улице Советской рядом с Центральным рынком.

Адреса специализированных площадок в Волгограде:

Тракторозаводский район:

- на ул. Николая Отрады, у дома №20;

- вблизи пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца;

- на площадке ярмарки рынка «Рассвет» у дома №12А по ул. 95-я Гвардейская;

- ул. академика Бардина, у дома №17;

- ул. Ополченская, 2.

- ул. Менжинского, у дома № 11

Краснооктябрьский район:

- ул. Библиотечная, у дома №16;

- на ул. Менделеева, у дома №100;

Дзержинский район:

- ул. 51-й Гвардейской, у дома Nº19;

- ул. Краснополянская, у дома Nº5a;

- пересечение ул. Краснополянской и ул. 51-й Гвардейской;

- ул. Качинцев, у дома Nº124;

- б-р 30-летия Победы, у дома Nº70;

- площадка на ярмарке по ул. Ангарской, 55Б;

- площадка на ярмарке на пересечении ул. Константина Симонова и ул. Космонавтов;

- площадка на ярмарке по ул. Исторической, 181Д;

- площадка на рынке «Русь» по ул. Краснополянской, 2А;

- площадка на ярмарке по ул. 8-й Воздушной Армии, 24А;

Центральный район:

- на ул. им. Ткачева, напротив дома №11;

- пересечение ул. Советской и ул. Комсомольской;

- цветочная ярмарка на ул. Советской, рядом с Центральным рынком;

- ул. Новороссийская, 16;

- пересечение ул. Невской и ул. Новороссийской.

Ворошиловский район: 

- ул. Елецкая, у дома №9;

- на ул. Елецкая, у здания №11а;

- ул. Котлубанская, у дома №100Г;

- ул. Ардатовская, у дома №16;

- ул. Рабоче-Крестьянская, 9/1;

Советский район:

- на пр-кте Университетский, вблизи дома №25;

- пр-кт Университетский, вблизи дома №69;

- на пр-кте Университетский, вблизи дома №95;

- ул. Туркменская, вблизи дома №17;

- на ул. Туркменская, вблизи дома №19;

Кировский район:

- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Энергоколледж»;

- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард» по направлению в Красноармейский район;

- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард» по направлению в Центральный район;

- на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «107 школа»;

- ул. 64-й Армии, у жилого дома №85;

- ул. 64-й Армии, у жилого дома №87;

- ул. 64-й Армии, у жилого дома №111;

- ул. 64-й Армии, у жилого дома №127;

- ул. 64-й Армии, у жилого дома №131;

- ул. Писемского, у дома №86А.

-ул. Абганеровская, у дома №103

Красноармейский район:

- ул. Копецкого,10;

- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №8;

- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №30А;

- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №33;

- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №39;

- пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №45;

- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №49;

- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №49Г;

- на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома №50;

- ул. Пролетарская, у дома №24;

- ул. Пролетарская, у дома №45А

Фото из архива ИА «Высота 102»

19:18
Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарамСмотреть фотографии
18:38
Бочаров занял пост партсекретаря ЕР в Волгограде: что думают об этом другие политикиСмотреть фотографии
17:51
Волгограду грозит до семи лет тюрьмы за пальбу из окна автомобиляСмотреть фотографии
17:37
У волгоградца в гараже нашли оружейный арсеналСмотреть фотографии
17:35
«Одновременно и в большом количестве»: в Волгоградской области клещи проснутся раньше обычного – уже в мартеСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде придумали, как благоустроить 8000 кв. метров в Дзержинском районеСмотреть фотографии
16:50
Назначена судейская бригада на ключевой матч «Ротора» в 23-м туре Лиги PARIСмотреть фотографии
16:34
Дешевле поменять? Волгоградские юристы рассказали, какие штрафы грозят нарушителям закона «о вывесках»Смотреть фотографии
16:27
Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресовСмотреть фотографии
16:15
Под Волгоградом директора турбазы осудили за погибшего в септике работникаСмотреть фотографии
15:39
«За рулем добра»: волгоградцы запустили акцию в помощь больному лейкозом малышуСмотреть фотографии
15:37
Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – БилайнСмотреть фотографии
15:29
Ассенизатору предъявили счёт на 1,3 миллиона за озеро нечистот под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:05
ДТП на юге Волгограда изменило маршрут трамвая №11Смотреть фотографии
14:49
Сенатора Горнякова наградили за заслуги перед Волгоградской областьюСмотреть фотографии
13:57
Мосгорсуд отказал в пересмотре меры пресечения волгоградской чиновнице КазанковойСмотреть фотографии
13:52
Волгоградские УК «поймали» в 2026 году штрафов на 9 млн рублейСмотреть фотографии
13:43
Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»Смотреть фотографии
13:27
В Волгограде рекордно подорожали гостиницы и хостелыСмотреть фотографии
13:10
Триумф дебютантов: волгоградские джиу-джитсеры блеснули на первенстве РоссииСмотреть фотографии
12:39
На сборы дали полчаса: застрявших в Дубае туристов из Волгограда готовят к вылету в МосквуСмотреть фотографии
12:38
14 пассажирских поездов задержано из-за повреждений в Воронежской областиСмотреть фотографии
12:29
Андрей Бочаров на конференции ЕР обсудит задачи развития Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:59
Волгоградское УФАС и «ЭкоЦентр» в суде поспорят из-за крупного штрафаСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде участок под ИЖС многодетной семьи хотели забрать за долгиСмотреть фотографии
11:28
Космонавт поделился пугающим фото волгоградского водохранилищаСмотреть фотографии
11:26
Росстат: средние зарплаты волгоградцев взлетели до 88693 рублейСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области временным рекордом завершилась повторная опасность по БПЛАСмотреть фотографии
10:56
В центре Волгограда очевидцы обнаружили тело 88-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
10:55
Беспилотная опасность объявлена 5 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 