



При обсуждении нашумевшего закона «о вывесках» все еще остается ощущение некоторой недосказанности. Несмотря на то, что многие предприниматели уже меняют фасадные конструкции и даже переименовывают свои заведения в Сети, вопрос о контроле за соблюдением новых требований, а также о возможном наказании для горожан, не готовых перейти на русский язык, до сих пор остается открытым. Корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с юристами, спросив у них о самом насущном.

Иностранные названия уйдут насовсем?

Несмотря на начавшуюся в стране кампанию по защите русского языка, иностранные вывески на многих фасадах Волгограда получат «иммунитет». В «зоне комфорта» останутся владельцы бизнеса, зарегистрировавшие товарные знаки, а также знаки обслуживания. Под масштабную русификацию не попадут и фирменные названия известных всем компаний.

– Закон не запрещает использование иностранных слов, но устанавливает четкие условия: они допустимы только при наличии русского перевода, который должен быть равнозначно представлен по содержанию, расположению и техническому оформлению, – объясняет волгоградский адвокат Виталий Григорьев.





Что считать иностранным словом?

В современном мире, где «кэшбеки», «барбершопы», «нэйл-студии» и уже не режущие ухо «фитнесы» соседствуют друг с другом буквально на каждом шагу, разобраться с тем, что именно необходимо перевести на русский, может быть непросто. Виталий Григорьев отмечает, что иностранным считается любое слово, не внесенное в один их четырех нормативных словарей русского языка.

Орфографический словарь русского языка как государственного языка РФ. Разработчик: Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН;

Орфоэпический словарь русского языка как государственного языка РФ. Разработчик: Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН;

Словарь иностранных слов. Разработчик: Институт лингвистических исследований РАН;

Толковый словарь государственного языка Российской Федерации. Разработчик: Санкт-Петербургский государственный университет.

– Написано ли слово латиницей или кириллицей, при этом не имеет значения, – комментирует председатель коллегии «ПроПраво». – Если его нет в словарях, оно считается иностранным и подпадает под регулирование нового закона.





Какое наказание предусмотрено для предпринимателей, не меняющих вывеску?

Наконец о самом актуальном. Вопрос о возможных штрафах вызвал немало споров даже в профессиональном сообществе. По мнению некоторых юристов, существующие в законе нормы подходят к закону «о вывесках» лишь номинально.

– Федеральный закон № 168 не вводит собственных штрафных санкций – ответственность может наступить по уже существующим статьям КоАП, – комментирует юрист в сфере интеллектуальной собственности и регистрации товарного знака Анастасия Каратаева. – При этом принципиальное значение имеет квалификация нарушения. Если информация признается рекламой, применяется статья 14.3 кодекса об административных правонарушениях. (Нарушение законодательства о рекламе). В случае, когда речь идет о потребительской информации, используется статья 14.8 – Нарушение прав потребителей.





И в том, и в другом случае размер штрафа зависит от юридического статуса нарушителя. При нарушении прав потребителей физическое лицо или самозанятый не понесет материальных издержек. А вот должностное лицо или индивидуальный предприниматель рискуют получить не только предупреждение, но и штраф от 500 до 1000 рублей. Волгоградцы, зарегистрированные как юрлица, могут заплатить от 5 до 10 тысяч рублей.

Статья о нарушении законодательства о рекламе ударит по кошельку владельцев бизнеса в разы сильнее. Физические лица и самозанятые заплатят от 2 до 2 с половиной тысяч рублей, должностные лица и ИП – от 4 до 20 тысяч. Юридическим лицам грозит самый внушительный штраф в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей.

– За каждый выявленный факт нарушения штраф назначается отдельно, – отмечает Анастасия Каратаева.





Кто будет следить за изменением вывесок?

В начале весны стало известно, что «контролеров», которые проследят за обновлением фасадных конструкций, в Волгоградской области попросту не назначили. В городской администрации посоветовали адресовать вопросы специалистам регионального УФАС. Там же в свою очередь заявили, что никаких распоряжений от коллег из центрального аппарата они пока не получали.

– Контроль за соблюдением норм размещения информации для потребителей находится в компетенции Роспотребнадзора. Именно это ведомство проверяет вывески, таблички, сайты и другие средства информирования, если размещенная информация не носит рекламного характера. В противном случае контролирующим органом будет УФАС. Кроме того, провести проверку по обращению горожан могут сотрудники прокуратуры.





Юристы настаивают, что по Постановлению администрации Волгограда от 25 июня 2016 года «Об утверждении Порядка размещения и содержания информационных конструкций в Волгограде» контроль за начавшейся в городе русификацией должен оказаться и в руках районных администраций.

Сразу ли предприниматели, не успевшие «переодеть» фасады заведений, получат штрафы?

На первый раз владельцы торговых точек, питающие нежные чувства к иностранным языкам, получат предписание с требованием устранить нарушение.

– Если «нарушитель» уже работает в этом направлении, например, подает заявку на регистрацию товарного знака или разрабатывает новый макет, при получении предписания он может направить в контролирующий орган письменное объяснение и приложить к нему все подтверждающие документы. В этом случае предпринимателю, как правило, выделяют дополнительное время для устранения нарушений и не накладывают штраф.





В первые дни весны корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с волгоградцами, спросив об их готовности к кардинальным переменам. На какие шаги готовы владельцы бизнеса, читайте в отдельном материале.

Фото Андрея Поручаева