Архитекторы центра «ВЯЗ» анонсировали проект благоустройства еще одной территории в Дзержинском районе Волгограда. Пока разработана концепция обновления пешеходной зоны, расположенной вдоль улиц 8-й Воздушной армии и Симонова.

- Концепция охватывает пешеходные пространства по обеим улицам и направлена на создание комфортной городской среды для жителей района, - сообщили специалисты «ВЯЗа».

Общая площадь территории, которую хотят благоустроить, составляет 8000 квадратных метров. На этом пространстве ходят разместить детские площадки, зоны для тихого отдыха, пеших прогулок, а также предусмотреть новые парковочные места. Не забыли архитекторы и про зеленые зоны. Здесь появится газоны и много декоративных кустарников.

Фото: Центра «ВЯЗ»





