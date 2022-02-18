Сенатор Горняков остался у руля волгоградского реготделения «ЕР»

Политика 18.02.2022 13:46
0
18.02.2022 13:46
Сергей Горняков сегодня в четвёртый раз переизбран секретарём Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102», за него проголосовали 136 делегатов 35-ой конференции Волгоградского реготделения партии, которая проходит сегодня на площадке музея «Россия - моя история» в Волгограде.
Второй кандидат - депутат областной думы Михаил Струк получил два голоса в свою поддержку. Всего было 138 бюллетеней, недействительных среди них не оказалось.
По партийному уставу выборы секретаря Волгоградского реготделения проводятся тайно на альтернативной основе, т.е не менее чем из двух кандидатов. Однако в самом начале уже было понятно, что делегаты намерены оставить сенатора Горнякова на этом посту. Поддержку коллеге перед голосованием высказал и Михаил Струк.
— Спасибо за оказанное доверие. Хочу попросить вас поддержать кандидатуру Сергея Васильевича Горнякова, который пользуется в партии безотговорочным авторитетом, — сказал Струк. Он также отметил, что поддержка губернатора предопределила победу Горнякова.
Реклама
Случится ли сенсация: в Волгограде 18 февраля единороссы выберут секретаря отделения18.02.2022 13:03
Политика 18.02.2022 13:03
Сергей Китаев: Россия прямо демонстрирует нежелание воевать с братским народом18.02.2022 09:57
Политика 18.02.2022 09:57
Губернатор возглавит штаб по газификации Волгоградской области17.02.2022 18:53
Политика 17.02.2022 18:53
Бочаров нагрузил единороссов новыми задачами17.02.2022 16:17
Политика 17.02.2022 16:17
Бочаров заявил о необходимости повышения зарплат мировых судей в регионе17.02.2022 12:06
Политика 17.02.2022 12:06
Бывшего главу района Волгограда назначили временным сити-менеджером Элисты15.02.2022 13:36
Политика 15.02.2022 13:36
Как прогуливали и голосовали депутаты от Волгоградской области в Госдуме23.01.2022 13:14
Политика 23.01.2022 13:14
Экс-депутату Волгоградской облдумы доверили региональное ЖКХ29.12.2021 10:18
Политика 29.12.2021 10:18
Депутаты Госдумы и сенаторы возьмут под крыло нацпроекты в Волгоградской области28.12.2021 11:53
Политика 28.12.2021 11:53
Депутат Волгоградской облдумы отказался от мандата ради новой должности24.12.2021 13:10
Политика 24.12.2021 13:10
Бочаров пообещал волгоградским депутатам и чиновникам трудный год24.12.2021 12:54
Политика 24.12.2021 12:54
В Волгоградской облдуме назначили новых председателей двух комитетов24.12.2021 10:34
Политика 24.12.2021 10:34
Федеральные эксперты – о прямой линии губернатора Волгоградской области: «Бочарову удалось избежать "стерильности"»22.12.2021 18:48
Политика 22.12.2021 18:48
Председатель волгоградского облкомприроды Романова ушла в комитет юстиции17.12.2021 09:44
Политика 17.12.2021 09:44
В руководстве гордумы Волгограда произошли кадровые перестановки15.12.2021 10:58
Политика 15.12.2021 10:58
Реклама