Политика

Сенатор Горняков остался у руля волгоградского реготделения «ЕР»

Политика 18.02.2022 13:46
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18.02.2022 13:46


Сергей Горняков сегодня в четвёртый раз переизбран секретарём Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102», за него проголосовали 136 делегатов 35-ой конференции Волгоградского реготделения партии, которая проходит сегодня на площадке музея «Россия - моя история» в Волгограде. 

Второй кандидат - депутат областной думы Михаил Струк получил два голоса в свою поддержку. Всего было 138 бюллетеней, недействительных среди них не оказалось. 
По партийному уставу выборы секретаря Волгоградского реготделения проводятся тайно на альтернативной основе, т.е не менее чем из двух кандидатов. Однако в самом начале уже было понятно, что делегаты намерены оставить сенатора Горнякова на этом посту. Поддержку коллеге перед голосованием высказал и Михаил Струк. 

— Спасибо за оказанное доверие. Хочу попросить вас поддержать кандидатуру Сергея Васильевича Горнякова, который пользуется в партии безотговорочным авторитетом, —  сказал Струк. Он также отметил, что поддержка губернатора предопределила победу Горнякова.

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