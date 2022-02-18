Сенатор Горняков остался у руля волгоградского реготделения «ЕР»

По партийному уставу выборы секретаря Волгоградского реготделения проводятся тайно на альтернативной основе, т.е не менее чем из двух кандидатов. Однако в самом начале уже было понятно, что делегаты намерены оставить сенатора Горнякова на этом посту. Поддержку коллеге перед голосованием высказал и Михаил Струк.





— Спасибо за оказанное доверие. Хочу попросить вас поддержать кандидатуру Сергея Васильевича Горнякова, который пользуется в партии безотговорочным авторитетом, — сказал Струк. Он также отметил, что поддержка губернатора предопределила победу Горнякова.

Второй кандидат - депутат областной думы Михаил Струк получил два голоса в свою поддержку. Всего было 138 бюллетеней, недействительных среди них не оказалось.