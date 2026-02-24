



Весна 2026 года на территории южных регионов России может стать рекордной. Метеорологи онлайн-платформы «Яндекс. Погода» поделились результатами моделирования. По их данным, жителям Волгограда, Ростова-на-Дону и Краснодара стоит готовится к жаркой погоде.

- Эта весна может оказаться самой тёплой за последние 30 лет. Хотя относительно 2025 года март будет прохладнее. Сезонное количество осадков ожидается меньше климатической нормы – примерно на уровне прошлого года, - сообщили специалисты.

Сменить шины погода позволит волгоградским автолюбителям уже к концу марта, а вот температурные рекорды должны выпасть на май, когда воздух прогреется до нетипичных для данного периода показателей.

Отметим, при этом начало марта по расчётам сервиса выдастся дождевым. Со 2 марта ожидается, что дневные температуры начнут подниматься выше +2, однако ненадолго. Ночью по-прежнему будет подмораживать вплоть до второй декады месяца.

Фото из архива ИА «Высота 102»