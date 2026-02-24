Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Московские метеорологи пообещали волгоградцам рекордно жаркую за 30 лет весну

Общество 24.02.2026 15:17
24.02.2026 15:17


Весна 2026 года на территории южных регионов России может стать рекордной. Метеорологи онлайн-платформы «Яндекс. Погода» поделились результатами моделирования. По их данным, жителям Волгограда, Ростова-на-Дону и Краснодара стоит готовится к жаркой погоде.

- Эта весна может оказаться самой тёплой за последние 30 лет. Хотя относительно 2025 года март будет прохладнее. Сезонное количество осадков ожидается меньше климатической нормы – примерно на уровне прошлого года, - сообщили специалисты.

Сменить шины погода позволит волгоградским автолюбителям уже к концу марта, а вот температурные рекорды должны выпасть на май, когда воздух прогреется до нетипичных для данного периода показателей.

Отметим, при этом начало марта по расчётам сервиса выдастся дождевым. Со 2 марта ожидается, что дневные температуры начнут подниматься выше +2, однако ненадолго. Ночью по-прежнему будет подмораживать вплоть до второй декады месяца.

Фото из архива ИА «Высота 102»

