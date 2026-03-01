Волгоградцы поделились с ИА «Высота 102», как прошла их ночь в Дубае, который оказался под ракетным обстрелом после атаки США и Израиля на Иран. Волгоградка Анфиса, которая несколько лет живет в Дубае, рассказала, что взрывы были слышны всю ночь и продолжились утром.

Девушка накануне после работы поехала ночевать к своей подруге в один из домов в районе Дубай Марина, где есть подземный паркинг.

- Думали, если что, будем туда убегать. Мои друзья из Волгограда, которые живут в этом районе, часть ночи тоже там провели. Но мы оставались в квартире. Звуки были глухими, хотя каждый раз просыпались. Утро тоже было «бодрое» - уже три раза бабахнуло, - поделилась девушка.

Сегодня у нее выходной, но выходить в город они с подругой не собираются.

- Сейчас все сидят по домам. У всех уже начинается паника – когда все это закончится, никто не понимает, - продолжила волгоградка.

Девушка с подругой пытались оформить заказ на доставку еды.

- В нескольких сервисах закрыли услугу. В тех, что еще работают, нам выставляют какое-то нереальное время доставки. Раньше в течение 15 минут все привозили, сейчас предлагают ждать до пяти часов. Наверное, курьеры тоже боятся выезжать. Выходить на улицу страшно, будем пока без еды держаться, - делится Анфиса.





В русских пабликах сейчас обсуждают удар по аэропорту Дубая и пустынные улицы города.

- Босс уже нам сказал, что, если ситуация не улучшится, завтра сидим дома. У нас работа с людьми, дистанционный график невозможен. Так что будем пережидать пока и надеяться, что когда-нибудь это закончится, - констатирует волгоградка.

Напомним, что атаке подвергся и аэропорт в Дубае, из-за чего началась эвакуация. Власти ОАЭ закрыли воздушное пространство над страной. Российские перевозчики объявили об отмене рейсов.

Фото SHOT / t.me

