В Госдуме предложили отменить обязательную прописку





Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий отмену обязательной прописки граждан и предоставление права на добровольную регистрацию. Как сообщили в ТАСС, инициатором законопроекта стал вице-спикер Владислав Даванков.

Изменения могут коснуться статьи 3 закона о праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в России. В настоящим момент граждане обязаны регистрироваться по месту жительства. По мнению авторов, прописка станет правом, а не обязанностью.

В пояснительной записке подчеркивается, что обязательная прописка создает административные трудности для арендаторов и лиц, которые часто меняют место жительства, поскольку процедура сильно зависит от желания собственника оформить документы.