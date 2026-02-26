102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затопление





Предстоящей весной в Саратовской области в зоне затопления могут оказаться 102 населенных пункта. Как сообщает ИА «СарИнформ», 26 февраля об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.

В целом, власти Саратовского региона готовятся к худшему сценарию весной 2026 года, опираясь на прогнозы. Не исключено, что в зоне затопления могут оказаться 66 участков автодорог общей протяженностью 34 километра. Весеннее половодье угрожает 14 тысячам домов жителей Саратовской области.

Как было озвучено Юриным на заседании 26 февраля, паводок развивается стремительно. Всего под угрозой затопления – 23 района Саратовской области, большинство из которых находятся правом берегу Волги. В зоне риска и областной центр – Саратов.

Ожидается, что паводок продлится с конца марта до середины апреля.

В Волгоградской области, напомним, после небывало снежной зимы сученые ожидают полноценного паводка, который донесет живительную воду до Волги и Дона, а также до ериков Волго-Ахтубинской поймы.