Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара током





В Ростове-на-Дону вручили награду местному жителю Денсиу Волкову, который спас ребенка после удара током. Как передает Привет-Ростов, мужчина стал обладателем нагрудного знака МЧС России «За заслуги».

Инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда мужчина находился на рыбалке с родственниками. Он заметил яркую вспышку, после чего кинулся на место происшествия, где увидел двух перепуганных подростков. Они сообщили, что их товарищ воспламенился.

Проследовав на место ЧП, мужчина увидел, что ноги пострадавшего горят, и оперативно сбил пламя. Ребенок находился без сознания, а пульс невозможно было проверить в связи с его травмами. Тогда ростовчанин оперативно приступил к сердечно-легочной реанимации.

Благодаря своим знаниям, которые он получил во время обучения Ростовского колледжа водного транспорта и службе в Военно-морском флоте, мужчина успел оказать экстренную помощь подростку и спасти ему жизнь. После полутора минут реанимационных действий мальчик стал самостоятельно дышать. Позже ребенка забрала бригада скорой помощи, которую вызвал сам герой.