Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Госдума за четыре года приняла 150 законов о поддержке участников СВО
Госдума с 2022 года приняла более 150 законов для поддержки участников спецоперации. Об этом рассказал председатель парламента Вячеслав Володин.  – Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких -...
Федеральные новости
 Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара током
В Ростове-на-Дону вручили награду местному жителю Денсиу Волкову, который спас ребенка после удара током. Как передает Привет-Ростов, мужчина стал обладателем нагрудного знака МЧС России «За заслуги».  Инцидент произошел в...
Федеральные новости

Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара током

Федеральные новости 25.02.2026 10:35
0
25.02.2026 10:35


В Ростове-на-Дону вручили награду местному жителю Денсиу Волкову, который спас ребенка после удара током. Как передает Привет-Ростов, мужчина стал обладателем нагрудного знака МЧС России «За заслуги». 

Инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда мужчина находился на рыбалке с родственниками. Он заметил яркую вспышку, после чего кинулся на место происшествия, где увидел двух перепуганных подростков. Они сообщили, что их товарищ воспламенился. 

Проследовав на место ЧП, мужчина увидел, что ноги пострадавшего горят, и оперативно сбил пламя. Ребенок находился без сознания, а пульс невозможно было проверить в связи с его травмами. Тогда ростовчанин оперативно приступил к сердечно-легочной реанимации. 

Благодаря своим знаниям, которые он получил во время обучения Ростовского колледжа водного транспорта и службе в Военно-морском флоте, мужчина успел оказать экстренную помощь подростку и спасти ему жизнь. После полутора минут реанимационных действий мальчик стал самостоятельно дышать. Позже ребенка забрала бригада скорой помощи, которую вызвал сам герой. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
25.02.2026 12:05
Федеральные новости 25.02.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.02.2026 10:35
Федеральные новости 25.02.2026 10:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.02.2026 17:45
Федеральные новости 24.02.2026 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
17.02.2026 21:02
Федеральные новости 17.02.2026 21:02
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
17.02.2026 16:08
Федеральные новости 17.02.2026 16:08
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
11.02.2026 14:19
Федеральные новости 11.02.2026 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
11.02.2026 10:04
Федеральные новости 11.02.2026 10:04
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
10.02.2026 19:58
Федеральные новости 10.02.2026 19:58
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
10.02.2026 13:45
Федеральные новости 10.02.2026 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
09.02.2026 13:05
Федеральные новости 09.02.2026 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
09.02.2026 05:47
Федеральные новости 09.02.2026 05:47
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
06.02.2026 18:30
Федеральные новости 06.02.2026 18:30
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
04.02.2026 18:29
Федеральные новости 04.02.2026 18:29
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
02.02.2026 09:45
Федеральные новости 02.02.2026 09:45
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
31.01.2026 18:23
Федеральные новости 31.01.2026 18:23
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:32
В Волжском почетным жителям выплатят по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде автоледи задавила насмерть женщину на ул. РозовойСмотреть фотографии
11:54
Волгоградцев осудили на длительные сроки за легализацию мигрантовСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде признали опасной дамбу под автодорогой в пойме реки ЦарицыСмотреть фотографии
11:20
Лже-сотрудник Минобороны жестко обманул волгоградскую семью на 4,4 млн рублейСмотреть фотографии
11:13
Масленица с ИИ: «Ростелеком» стал партнером городских гуляний в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
«Их еще не видели даже в Крыму»: в Волгоградской области к концу необыкновенно холодной зимы встретили редких птицСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде снесут построенный в год революции баракСмотреть фотографии
10:35
Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара токомСмотреть фотографии
09:55
«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводкаСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области перевыполнили план по поддержке молодых семей жильёмСмотреть фотографии
09:41
В Урюпинске простятся с мобилизованным инженером Сергеем БалалаевымСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде готовили блюда из неизвестного мясаСмотреть фотографии
09:18
«Не повесили даже сигнальной ленты»: волгоградцы рассказали о нависшей над головами угрозеСмотреть фотографии
08:52
Под Волгоградом пенсионерку поймали на торговле левым алкоголем и табакомСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцы в январе набрали кредитов на 9,4 млрдСмотреть фотографии
07:42
Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:29
Не развлечение, а исключительная мера: в Волгоградской области изменят правила сбора грибовСмотреть фотографии
06:48
Волгоградцам разрешат вернуть билеты на задержавшиеся рейсыСмотреть фотографии
06:12
Два уровня погодной опасности сохраняются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
В России предложили запретить взыскивать выплаты ветеранамСмотреть фотографии
20:50
«Динамо-Синара-2» громит соперника – 43:26Смотреть фотографии
20:25
За обледенелую трассу наказали ленивых дорожников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:50
Овцы и пони из Краснодарского края поселятся в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
19:20
Солнечная интерференция испортит волгоградцам просмотр ТВСмотреть фотографии
18:51
Дело волгоградского расчленителя: суд оставил Орлова в СИЗОСмотреть фотографии
18:35
Упавшей с моста 17-летней волгоградке стало лучшеСмотреть фотографии
17:55
Пожароопасный сезон стартует с 20 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:45
Кадровую рокировку затеяли в высоких кабинетах в СаратовеСмотреть фотографии
17:08
«Шоу почти каждый час»: в центре Волгограда из-за течи десятки машин попали в ледяной пленСмотреть фотографииCмотреть видео
 