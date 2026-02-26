



В ночь на 26 февраля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Украины после атак ВСУ. Как сообщает Volganet.net со ссылкой на министерство, российские военные применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные дроны.

Целями Вооруженных сил России стали объекты военно-промышленного комплекса, энергетики, военные аэродромы Украины, задействованные в интересах ВСУ.

Уточняется, что удар стал ответной мерой на террористические действия киевского режима в отношении гражданских объектов на территории России.

– Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, – приводит издание цитату из сообщения МО РФ.