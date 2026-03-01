Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

Массовая отмена рейсов и неопределенность: волгоградские туристы застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Общество 01.03.2026 20:19
01.03.2026 20:19


Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке около тысячи клиентов туроператоров находятся в Саудовской Аравии. Людей расселяют, сообщает 1 марта Ассоциация туроператоров России (АТОР). Много сейчас в этой стране и паломников из России.

Есть среди туристов и волгоградцы, которые решили отдохнуть на солнечном берегу Персидского залива. Людям пока не говорят, когда они смогут вернуться домой.

Что происходит?

По данным Минтранса России, по данным на вечер 1 марта отменено 109 рейсов между Россией и ближневосточными странами. Российские авиакомпании отменили 38 рейсов, иностранные — 71 рейс. Большинство отмененных (86%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно. Воздушное пространство ОАЭ и ряда стран Ближнего Востока остается закрытым в целях безопасности.

В АТОР в свою очередь отмечают, что отменены рейсы из крупнейших мировых хабов. Многие перевозчики приостановили полёты как минимум до понедельника.

— Emirates — до 15:00 (время ОАЭ) 2 марта;

— Flydubai — до 15:00 2 марта;

— Air Arabia — до 15:00 2 марта;

— Air India Express — до полуночи 2 марта.

- Перевозчики работают с пассажирами, чтобы минимизировать их неудобства, насколько это возможно, в условиях, когда ограничена работа ряда ближневосточных аэропортов, количество гостиничных номеров лимитировано, - поясняет Минтранс.

Чуть больше повезло тем, кто еще не успел вылететь в ОАЭ. Клиентам возвращают деньги за билеты. Также предусмотрен вариант с перебронированием туров.

Что делать, если вылет в ближайшие дни?

Большинство туроператоров, по данным АТОР, предлагают (по турам с вылетом до 8 марта включительно):

- аннуляцию без удержаний (без ФПР);

- перенос поездки на другие даты;

- перебронирование на альтернативные направления (Турция, Египет, ЮВА и др.).

По турам с 9 марта условия уточняются по мере поступления информации от авиакомпаний и властей.

Что делать, если вы находитесь в ОАЭ?

- оставаться на связи с гидом и принимающей компанией;

- не выселяться и не ехать в аэропорт без подтверждения;

- следить за обновлениями в личном кабинете.

- Главная рекомендация: сохранять спокойствие, быть на связи с туроператором и ориентироваться только на официальную информацию от авиакомпаний и профильных органов, - отмечают в АТОР.

Напомним, что авиарейсы из Волгограда в ОАЭ осуществляет авиакомпания Flydubai. Самолет должен был вылететь из ОАЭ 28 февраля в 18:25 мск, а прибыть в Волгоград в 22:20 мск. А ближе к полуночи вывезти очередную группу туристов из города-героя в Дубай, но этого не произошло, так как рейсы были отменены. 


