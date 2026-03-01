Из-за закрытия неба на Ближнем Востоке около тысячи клиентов туроператоров находятся в Саудовской Аравии. Людей расселяют, сообщает 1 марта Ассоциация туроператоров России (АТОР). Много сейчас в этой стране и паломников из России.

Есть среди туристов и волгоградцы, которые решили отдохнуть на солнечном берегу Персидского залива. Людям пока не говорят, когда они смогут вернуться домой.

Что происходит?

По данным Минтранса России, по данным на вечер 1 марта отменено 109 рейсов между Россией и ближневосточными странами. Российские авиакомпании отменили 38 рейсов, иностранные — 71 рейс. Большинство отмененных (86%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно. Воздушное пространство ОАЭ и ряда стран Ближнего Востока остается закрытым в целях безопасности.

В АТОР в свою очередь отмечают, что отменены рейсы из крупнейших мировых хабов. Многие перевозчики приостановили полёты как минимум до понедельника.

— Emirates — до 15:00 (время ОАЭ) 2 марта;

— Flydubai — до 15:00 2 марта;

— Air Arabia — до 15:00 2 марта;

— Air India Express — до полуночи 2 марта.

- Перевозчики работают с пассажирами, чтобы минимизировать их неудобства, насколько это возможно, в условиях, когда ограничена работа ряда ближневосточных аэропортов, количество гостиничных номеров лимитировано, - поясняет Минтранс.

Чуть больше повезло тем, кто еще не успел вылететь в ОАЭ. Клиентам возвращают деньги за билеты. Также предусмотрен вариант с перебронированием туров.

Что делать, если вылет в ближайшие дни?

Большинство туроператоров, по данным АТОР, предлагают (по турам с вылетом до 8 марта включительно):

- аннуляцию без удержаний (без ФПР);

- перенос поездки на другие даты;

- перебронирование на альтернативные направления (Турция, Египет, ЮВА и др.).

По турам с 9 марта условия уточняются по мере поступления информации от авиакомпаний и властей.

Что делать, если вы находитесь в ОАЭ?

- оставаться на связи с гидом и принимающей компанией;

- не выселяться и не ехать в аэропорт без подтверждения;

- следить за обновлениями в личном кабинете.

- Главная рекомендация: сохранять спокойствие, быть на связи с туроператором и ориентироваться только на официальную информацию от авиакомпаний и профильных органов, - отмечают в АТОР.

Напомним, что авиарейсы из Волгограда в ОАЭ осуществляет авиакомпания Flydubai. Самолет должен был вылететь из ОАЭ 28 февраля в 18:25 мск, а прибыть в Волгоград в 22:20 мск. А ближе к полуночи вывезти очередную группу туристов из города-героя в Дубай, но этого не произошло, так как рейсы были отменены.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!