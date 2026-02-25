Главное

«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 «Почте России» выделили на новую жизнь 5 млрд рублей
Правительство России и Госдума РФ занялись судьбой «Почты России», которая переживает кадровый и финансовый кризис во всех регионах, в том числе и Волгоградской области. На модернизацию отделений...
 Российскую вакцину от рака включат в ОМС
Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Об этом он упомянул 25 февраля в ходе пленарного заседания Госдумы.  Кроме того,...
«Почте России» выделили на новую жизнь 5 млрд рублей

Правительство России и Госдума РФ занялись судьбой «Почты России», которая переживает кадровый и финансовый кризис во всех регионах, в том числе и Волгоградской области. На модернизацию отделений почты выделено 5 миллиардов рублей, сообщил 25 февраля российский премьер-министр Михаил Мишустин на сегодняшнем выступлении с отчетом правительства в Госдуме.

Вопрос с «Почтой России» поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что вопрос, связанный судьбой этой госкомпании, обсуждался с правительством. Создана совместная рабочая группа.

- Ситуация в «Почте России» критична: низкие заработные платы почтальонов, закрываются почтовые отделения, особенно в малых городах, на селе. Мы считаем, что Правительство также этот вопрос должно взять на контроль и постараться сделать всё для того, чтобы спасти «Почту России», - сказал Вячеслав Володин.

Михаил Мишустин в свою очередь пояснил причины кризиса и озвучил, какие шаги предпринимаются, чтобы компания осталась на плаву. По мнению премьер-министра, «Почта России» не выдержала конкуренции, в том числе и с маркетплейсами. В настоящее время правительство работает над законодательной базой и финансированием «Почты России», чтобы она также могла конкурировать на этом высокотехнологичном рынке.

- В первую очередь это обновление требований к сети почтовой связи. Там есть много вопросов. Второй блок – это расширение перечня видов разрешённой деятельности на почте. Тоже об этом надо крепко подумать и в первую очередь услышать регионы. И то, что хотят люди старшего поколения. Почта для них – это такое место, где они, наверное, хотели бы получать большинство своих услуг, - сказал Михаил Мишустин. 

По финансовой поддержке он отметил, что принято решение о выделении «Почте России» 5 млрд рублей из федерального бюджета на продолжение программы модернизации отделений почтовой связи. 

Ранее, напомним, ситуация в «Почте России» обсуждалась в Совфеде. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда предрекла скорый побег всех сотрудников из этой компании. 


