Кадровую рокировку затеяли в высоких кабинетах в Саратове









24 февраля СМИ сообщили сразу две громкие новости об отставке заместителя губернатора и назначении на этот пост мэра Саратова. Как сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на главу региона Романа Бусаргина, своего поста сегодня лишился Михаил Орлов.

Губернатор Саратовской области уточнил, что Орлов принял решение об увольнении по собственному желанию. Однако же, теперь уже бывший вице-губернатор все-таки останется в высоких кабинетах в новом статусе – Бусаргин предложил Орлову стать его советником.

– Михаил Игоревич займется реализацией глобальных задач с учетом происходящего в регионе реформирования системы образования, – приводит цитату Бусаргина «СарИнформ».

Также сообщается, что в качестве заместителя губернатора Орлов проработал лишь год – с февраля 2025-го.

Сегодня же стало известно о том, что глава Саратовского региона предложил занять вакантное место зама мэру Саратова Михаилу Исаеву. На место Исаева Бусаргин также успел подобрать нового кандидата – им стал Игорь Молчанов.

Фото: Роман Бусаргин / t.me