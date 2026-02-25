Госдума за четыре года приняла 150 законов о поддержке участников СВО





Госдума с 2022 года приняла более 150 законов для поддержки участников спецоперации. Об этом рассказал председатель парламента Вячеслав Володин.

– Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких - ключевой приоритет в повестке Государственной Думы. С 2022 года принято 156 законов, в том числе в прошлом году - 30. Многие из них инициированы депутатами, – пояснил Володин.

Благодаря принятым законопроектам удалось усилить соцгарантии в вопросе пенсионного обеспечения, защищенности трудовых прав участников СВО и их семей, решить вопросы организации медпомощи и реабилитации, а также предоставить дополнительные возможности для получения среднего профессионального и высшего образования.

– В прошлом году по инициативе депутатов регионы получили больше прав для решения вопросов жилищного обеспечения семей военнослужащих, продлены кредитные каникулы для участников СВО и их родных, отменены пошлины при оформлении ряда юридически значимых документов, решены многие другие социальные вопросы, – подчеркнул спикер Госдумы.