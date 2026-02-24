



Метеорологи предупредили жителей Волгоградской области о резких температурных контрастах. По данным Волгоградского ЦГМС 24 и 25 февраля ожидаются перепады температуры в дневное и ночное время с разницей до 19 ℃.

24 февраля по области прогнозируется мокрый снег, изморозевые явления, гололёд на дорогах. Ветер 6-11 м/с юго-восточный. Возможны, порывы до 12-14 м/с. Ночью ожидалось понижение температуры до -11...-16℃, днём же возможно потепление вплоть до -2...+3℃.

25 февраля в отдельных районах региона продолжится мокрый снег. Не исключено ухудшение видимости из-за тумана. Вероятны изморозевые явления, а на дорогах гололедица. Ветер ожидается такой же, как и накануне днём. Ночные температуры будут на уровне -5...-10℃, в отдельных районах 0...-5℃. В дневное время воздух прогреется до -3...+2℃, местами до +5℃.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в ближайшие двое суток для волгоградцев будет действовать двойной жёлтый уровень погодной опасности. Соответствующее оповещение накануне распространил Гидрометцентр.