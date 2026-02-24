В Волгограде завершилась реконструкция четырех КНС

Реконструкция систем вентиляции и загазованности завершилась на четырех канализационных насосных станциях в Волгограде. В «Концессии водоснабжения» сообщили, что работы проводились на КНС в южных районах - Кировском и Красноармейском.

На этих объектах были установлены современные воздуховоды из полимерных материалов и энергоэффективное вентиляционное оборудование. Также на станциях модернизировали систему контроля загазованности воздуха.

- Современные автоматические газоанализаторы будут отслеживать примеси в воздушной массе, в случае превышения норм содержания опасных газов сработает светозвуковая сигнализация и автоматически будет включаться аварийная вентиляция, оповещая персонал об опасности, - рассказали в «Концессиях».

В прошлом году аналогичные работы были проведены на 8 КНС.

Фото «Концессии водоснабжения»





