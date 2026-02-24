В Волгограде нашли кишечную палочку в куриных полуфабрикатах

Специалисты федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК в Волгоградской области выявили кишечную палочку в продукции из куриного мяса. Всего было взято 14 проб мяса птицы и 12 образцов субпродуктов, проведено 814 исследований на различные показатели.

- В 4 пробах полуфабрикатов из цыплят-бройлеров – это охлажденная голень и крыло, а также замороженное мясо механической обвалки – обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), - сообщили в Волгоградском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Необходимые меры будут приняты территориальным управлением Россельхознадзора, в адрес которых направлены эти результаты.

В ведомстве отмечают, что БГКП в курином мясе – это показатель фекального загрязнения продукции. Кишечная палочка может попасть из разных источников - воды, оборудования, рук и одежды персонала. Употребление мяса, заражённого кишечной палочкой, может вызывать пищевое отравление.

Фото из архива V102.RU

