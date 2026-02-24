В Волгоградской области 4 марта пройдет комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. О включении электросирен и громкоговорителей в этот день сообщили уже в Волгограде, Волжском, Михайловке, Дубовке и других муниципалитетах.

- В этот день в Волгограде будут включены электросирены и громкоговорители. Подача сигнала «Внимание всем!» (включение электросирен) означает необходимость включить телевизоры и радиоприемники, эфирное вещание будет замещено речевой информацией, - сообщили в администрации областного центра.

Сирены зазвучат с 10 утра. Жителей просят не беспокоится, так как учения являются плановыми, а сигналы учебными.





