Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Экономика

Инфляция в Волгоградской области в январе ускорилась до 1,7%

Экономика 23.02.2026 21:52
23.02.2026 21:52


Цены в Волгоградской области в январе 2026 года, по данным Росстата, выросли до 1,7% к декабрю 2025 года. В последнем месяце прошлого года, напомним,  инфляция  составляла 0,17%. Годовая инфляция в регионе повысилась и составила 5,82%. Это ниже, чем в целом по стране (6,00%). Такие данные сообщили в волгоградском отделении Банка России.

Цены в Волгоградской области в январе повысились заметнее по сравнению со средним значением по России. В частности, сильнее подорожала плодоовощная продукция. Более холодная, чем обычно, погода в январе обусловила дополнительные расходы волгоградских тепличных хозяйств на обогрев, отметили в организации.

Более ощутимо в области подорожали медицинские услуги. У волгоградских клиник возросли затраты, которые они не переносили в цены с сентября 2025 года. При этом в регионе заметнее, чем по стране, возросло потребление услуг здравоохранения. Этому способствовало в том числе развитие медицинского туризма.

Повысились цены на средства связи, в отличие от динамики цен по России в целом. В конце 2025 года оживление кредитной активности в регионе было более заметным.

Повышенный спрос позволил ретейлерам активнее переносить в январе рост издержек в цены товаров. В меньшей степени за год в Волгоградской области выросли цены на продукты питания и непродовольственные товары.



Лента новостей

19:02
Определился первый финалист турнира «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
18:52
Инфляция в Волгоградской области в январе ускорилась до 1,7%Смотреть фотографии
18:35
В Волгограде 23 февраля прогремел артиллерийский салютСмотреть фотографииCмотреть видео
18:16
«Динамо-Синара» не удержало преимущество в матче с «Ладой»Смотреть фотографии
17:33
Боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Туапсе» погиб на СВОСмотреть фотографии
16:58
В супермаркете Волгограда нашли завтрашний хлебСмотреть фотографии
16:17
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Евгением БаталовымСмотреть фотографии
15:40
Страшный пожар под Волгоградом унес жизнь 82-летнего пенсионераСмотреть фотографии
14:55
«Важно, чтобы было ради кого просыпаться по утрам»: потерявший зрение участник СВО – о том, как вернулся к жизни и занялся музыкойСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области в пожаре погибла 74-летняя женщинаСмотреть фотографии
13:51
Мемориальный парк на Мамаевом кургане в Волгограде ждет новый виток благоустройстваСмотреть фотографии
13:11
Фотограф снял гигантские льдины на Волге у белоснежного ВолгоградаСмотреть фотографии
12:25
«Следы пропали»: в Камышине третью неделю ищут 26-летнюю девушкуСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде выстрелили из пушек в честь защитников ОтечестваСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
Две медали Ивана Моргуна на втором этапе Кубка России по плаваниюСмотреть фотографии
10:20
Росгидромет спрогнозировал весенний паводок на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:47
Волгоградцы 23 февраля пережили короткую магнитную бурюСмотреть фотографии
09:22
Под Волгоградом молодого педагога задержали с наркотикамиСмотреть фотографии
09:18
«Тужили по сытной и богатой неделе Масленицы»: волгоградка вспомнила старинный рецепт для начала Великого ПостаСмотреть фотографии
09:01
В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салютСмотреть фотографии
08:37
«Окна лучше пока не открывать»: жители двух городов Волгоградской области проснулись от ночной «химатаки»Смотреть фотографии
08:11
«Сначала никто не надеялся на чудо»: поисковый отряд прокуратуры вернул имя погибшему защитнику СталинградаСмотреть фотографии
07:52
Андрей Бочаров в День защитника Отечества возложил цветы на Аллее ГероевСмотреть фотографии
07:34
«Спартак‑Волгоград» не устоял перед чемпиономСмотреть фотографии
07:26
В Волжском пожилой автомобилист протаранил световую опоруСмотреть фотографии
07:06
Поздравления – надёжным и мужественным работникам ВолгаКалияСмотреть фотографии
06:59
«Воспринимает как досадное недоразумение»: волгоградский генерал Иван Попов готовится оспорить обвинительный приговорСмотреть фотографии
06:35
Виртуальный бокс и танковое сражение: как Волгоград отметит День защитника ОтечестваСмотреть фотографии
06:02
В Волгограде утвердили отставку судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
05:31
«Лучше думать о Боге сидя, чем стоя – о ногах»: священник из Волжского назвал главные ошибки во время Великого ПостаСмотреть фотографии
 