Инфляция в Волгоградской области в январе ускорилась до 1,7%





Цены в Волгоградской области в январе 2026 года, по данным Росстата, выросли до 1,7% к декабрю 2025 года. В последнем месяце прошлого года, напомним, инфляция составляла 0,17%. Годовая инфляция в регионе повысилась и составила 5,82%. Это ниже, чем в целом по стране (6,00%). Такие данные сообщили в волгоградском отделении Банка России.

Цены в Волгоградской области в январе повысились заметнее по сравнению со средним значением по России. В частности, сильнее подорожала плодоовощная продукция. Более холодная, чем обычно, погода в январе обусловила дополнительные расходы волгоградских тепличных хозяйств на обогрев, отметили в организации.



Более ощутимо в области подорожали медицинские услуги. У волгоградских клиник возросли затраты, которые они не переносили в цены с сентября 2025 года. При этом в регионе заметнее, чем по стране, возросло потребление услуг здравоохранения. Этому способствовало в том числе развитие медицинского туризма.



Повысились цены на средства связи, в отличие от динамики цен по России в целом. В конце 2025 года оживление кредитной активности в регионе было более заметным.



Повышенный спрос позволил ретейлерам активнее переносить в январе рост издержек в цены товаров. В меньшей степени за год в Волгоградской области выросли цены на продукты питания и непродовольственные товары.







