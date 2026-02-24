Волгоградцам-участникам СВО напомнили о налоговых льготах





В Волгоградской области с налогового периода 2022 года продолжают действовать федеральные льготы по транспортному и земельному налогам для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом жителям региона напомнили в Управлении ФНС России.

Кроме того, данные категории налогоплательщиков освобождены от уплаты налога на имущество – налоговая льгота в данном случае предоставляется в размере полной суммы налога в отношении объекта, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности.

Как уточняют в УФНС России по Волгоградской области, льготным признается один объект налогообложения каждого вида по выбору:

квартира, часть квартиры или комната,

жилой дом или часть жилого дома,

помещение или сооружение,

хозяйственное строение или сооружение,

гараж или машино-место.

Льгота по транспортному налогу предоставляется по одному ТС на выбор. Исключение - легковые автомобили, по которым налог рассчитывается с повышающим коэффициентом, а также воздушные и водные транспортные средства (кроме моторных лодок).

Также предусмотрена льгота по земельному налогу: налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м. от общей площади одного земельного участка, независимо от его места нахождения, площади и разрешенного использования.

– Следует отметить, что налоговая льгота предоставляется в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных налоговым органом в рамках межведомственного обмена. Также налогоплательщик может подать заявление самостоятельно любым удобным способом, – уточняют в региональном управлении ФНС России.

Налоговая служба принимает заявления от участников и членов их семей, если они поданы через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или приложения «Налоги ФЛ», при личном обращении в любой налоговый орган, через сервис «Обратиться в ФНС России»,. Также заявления на налоговые льготы принимают в отделениях МФЦ и путём направления почтового сообщения.

– По результатам рассмотрения заявления налоговый орган направляет налогоплательщику уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы. При этом законодательством не установлен предельный срок для направления в налоговый орган заявления о предоставлении налоговой льготы. Налогоплательщик может обратиться за предоставлением льготы в любой период со дня возникновения права на ее получение, в том числе после получения налогового уведомления, – напоминают жителям Волгоградской области.

Напомним, что к членам семей участников СВО относятся их супруги, несовершеннолетние дети, а также дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, лица, находящиеся на иждивении.