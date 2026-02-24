Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Волгоградцам-участникам СВО напомнили о налоговых льготах

В Волгоградской области с налогового периода 2022 года продолжают действовать федеральные льготы по транспортному и земельному налогам для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом жителям региона напомнили в Управлении ФНС России. 

Кроме того, данные категории налогоплательщиков освобождены от уплаты налога на имущество – налоговая льгота в данном случае предоставляется в размере полной суммы налога в отношении объекта, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности. 

Как уточняют в УФНС России по Волгоградской области, льготным признается один объект налогообложения каждого вида по выбору:

  • квартира, часть квартиры или комната,
  • жилой дом или часть жилого дома,
  • помещение или сооружение,
  • хозяйственное строение или сооружение,
  • гараж или машино-место.

Льгота по транспортному налогу предоставляется по одному ТС на выбор. Исключение - легковые автомобили, по которым налог рассчитывается с повышающим коэффициентом, а также воздушные и водные транспортные средства (кроме моторных лодок).

Также предусмотрена льгота по земельному налогу: налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м. от общей площади одного земельного участка, независимо от его места нахождения, площади и разрешенного использования.

– Следует отметить, что налоговая льгота предоставляется в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных налоговым органом в рамках межведомственного обмена. Также налогоплательщик может подать заявление самостоятельно любым удобным способом, – уточняют в региональном управлении ФНС России. 

Налоговая служба принимает заявления от участников и членов их семей, если они поданы через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или приложения «Налоги ФЛ», при личном обращении в любой налоговый орган, через сервис «Обратиться в ФНС России»,. Также заявления на налоговые льготы принимают в отделениях МФЦ и путём направления почтового сообщения.

– По результатам рассмотрения заявления налоговый орган направляет налогоплательщику уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы. При этом законодательством не установлен предельный срок для направления в налоговый орган заявления о предоставлении налоговой льготы. Налогоплательщик может обратиться за предоставлением льготы в любой период со дня возникновения права на ее получение, в том числе после получения налогового уведомления, – напоминают жителям Волгоградской области. 

Напомним, что к членам семей участников СВО относятся их супруги, несовершеннолетние дети, а также дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, лица, находящиеся на иждивении.

