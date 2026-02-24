В Волжском обнаружили 19 мигрантов без прописки





В Волжском Волгоградской области полиция провела очередной рейд по пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД России, в ходе мероприятий были обнаружены 19 иностранных граждан без прописки.

В настоящее время по всем выявленным фактам проводятся проверки. Решения будут приняты в соответствии с действующим законодательством.

В полиции отметили, что подобные мероприятия будут продолжаться на постоянной основе.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области