В Волжском обнаружили 19 мигрантов без прописки

В Волжском Волгоградской области полиция провела очередной рейд по пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД России, в ходе мероприятий были обнаружены 19 иностранных граждан без прописки.
В настоящее время по всем выявленным фактам проводятся проверки. Решения будут приняты в соответствии с действующим законодательством.
В полиции отметили, что подобные мероприятия будут продолжаться на постоянной основе.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области