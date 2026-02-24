В Волжском обнаружили 19 мигрантов без прописки

Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
24.02.2026 15:32
24.02.2026 15:32


В Волжском Волгоградской области полиция провела очередной рейд по пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД России, в ходе мероприятий были обнаружены 19 иностранных граждан без прописки. 

В настоящее время по всем выявленным фактам проводятся проверки. Решения будут приняты в соответствии с действующим законодательством.

В полиции отметили, что подобные мероприятия будут продолжаться на постоянной основе. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

