В Волгоградской области отменена шестичасовая беспилотная опасность





В Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Режим действовал в регионе всю ночь, в течение шести часов с 23:33 23 февраля, и был отменён лишь утром 24 февраля. Соответствующие оповещения начало рассылать МЧС России в 6:00 через смс, а также push-уведомления для пользователей ведомственного мобильного приложения.

По данным спасателей, жители и гости региона теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, аэропорт Волгограда функционирует в штатном режиме. По данным мониторинговых Telegram-каналов, беспилотная опасность была объявлена в связи с фиксацией БПЛА в соседних регионах.

Фото из архива ИА «Высота 102»