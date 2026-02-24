Волгоградцы стали меньше летать из-за задержек авиарейсов





Услуги зарубежного туризма подешевели за год для жителей Волгоградской области на 7,74%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные волгоградского отделения Банка России, опубликовавшего сведения об инфляции за январь 2026 года и прошлый год.

В организации отметили, что стоимость туров крайне волатильна и сильно зависит от курса национальной валюты. В январе рубль несколько укрепился. Поэтому поездки по многим направлениям подешевели. Кроме того, туристы стали реже выбирать заграничный отдых из-за задержек авиарейсов.

Напомним, согласно данным Волгоградстата, в феврале 2026 года поездка в ОАЭ стоила около 72 тысяч рублей.



