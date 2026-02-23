Главное

Определился первый финалист турнира «Сталинградская битва»

Спорт 23.02.2026 22:02
0
23.02.2026 22:02


22 февраля волгоградский стадион «Зенит» стал ареной напряжённого полуфинального матча региональных соревнований «Сталинградская битва». В противостоянии сошлись местные команды – «Ковчег» и «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК».


Первый тайм прошёл в равной борьбе, с обоюдоострыми атаками, но счёт так и не был открыт. Перелом наступил в начале второго тайма. На 47-й минуте за второе предупреждение с поля был удалён игрок «Ковчега» Данила Князев. Воспользовавшись численным преимуществом, «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК» усилил натиск. На 60-й минуте Степан Фомин открыл счёт – 1:0. А на 68-й минуте Роман Митченко удвоил преимущество своей команды – 2:0.

Таким образом, электротехники уверенно пробились в финал турнира.

«ЕРС-Комплект-ВГАФК» (Волгоград) – «Ковчег» (Волгоград) – 2:0 (0:0).

22 февраля. Волгоград, стадион «Зенит». 50 зрителей.

Судьи: Дмитрий Прокопов, Кирилл Зевакин, Максим Коломойцев.

Голы: Фомин, 60 (0:1). Митченко, 68 (2:0).

Предупреждены: Князев – Пономарчук, Попов, Пугачев.

Удален: Князев, 47 (2-я ж.к.). – «Ковчег».

Второй финалист определится 24 февраля в матче между «Ротором‑М» и «Ротором‑2» на стадионе «Пищевик».

Александр Веселовский

Фото: Федерация футбола Волгоградской области



