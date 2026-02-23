Определился первый финалист турнира «Сталинградская битва»





22 февраля волгоградский стадион «Зенит» стал ареной напряжённого полуфинального матча региональных соревнований «Сталинградская битва». В противостоянии сошлись местные команды – «Ковчег» и «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК».

Первый тайм прошёл в равной борьбе, с обоюдоострыми атаками, но счёт так и не был открыт. Перелом наступил в начале второго тайма. На 47-й минуте за второе предупреждение с поля был удалён игрок «Ковчега» Данила Князев. Воспользовавшись численным преимуществом, «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК» усилил натиск. На 60-й минуте Степан Фомин открыл счёт – 1:0. А на 68-й минуте Роман Митченко удвоил преимущество своей команды – 2:0.



Таким образом, электротехники уверенно пробились в финал турнира.





«ЕРС-Комплект-ВГАФК» (Волгоград) – «Ковчег» (Волгоград) – 2:0 (0:0).



22 февраля. Волгоград, стадион «Зенит». 50 зрителей.



Судьи: Дмитрий Прокопов, Кирилл Зевакин, Максим Коломойцев.



Голы: Фомин, 60 (0:1). Митченко, 68 (2:0).



Предупреждены: Князев – Пономарчук, Попов, Пугачев.



Удален: Князев, 47 (2-я ж.к.). – «Ковчег».



Второй финалист определится 24 февраля в матче между «Ротором‑М» и «Ротором‑2» на стадионе «Пищевик».



Александр Веселовский



Фото: Федерация футбола Волгоградской области







