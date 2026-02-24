В Волгограде из реанимационного отделения в хирургическое перевели 18-летнего юношу, который пострадал от террористической атаки ВСУ в ночь на 13 февраля.

- Пострадавший юноша переведен в отделение торакальной хирургии, продолжает лечение, - уточнили 24 февраля ИА «Высота 102» в облздраве.

В профильных отделениях продолжают лечение 12-летний мальчик из Среднеахтубинского района и женщина из Красноармейского, которые также получили ранения от обломков смертоносных дронов ВСУ. Они были переведены из реанимации неделю назад. У всех пострадавших были извлечены осколки.





