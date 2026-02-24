



В Волгоградской области через несколько недель стартуют масштабные съёмки масштабного фильма о Сталинградской битве «Призыву по возрасту не подлежат». Картина находится в производстве кинокомпании «Белая Стрела» и будет посвящена подвигу юных сталинградцев. Как сообщает ТАСС со ссылкой на режиссёра проекта, в съёмках будут задействованы более 200 бойцов и командиров 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

- Мы постараемся рассказать о жизни и подвигах юных героев Сталинградской битвы, в том числе о снайпере Александре Фролове, который в 17 лет пошел на фронт и уничтожил лично 380 немецких солдат и офицеров. В съемках будут задействованы около 200 бойцов и командиров 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Министерства обороны России. Жанр кинокартины — героический военный фильм, детектив, драма, — рассказал журналистам режиссёр-постановщик Роман Высоцкий.

Съёмки пройдут весной и летом 2026 года. Создатели фильма обещают переплести исторические сюжеты с нашими днями и специальной военной операцией.

Отметим, съёмки фильма организованы при поддержке фонда президентских грантов и Министерства обороны Российской Федерации.

Фото из архива ИА «Высота 102»