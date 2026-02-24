



В Палласовском районе Волгоградской области оказалось сорвано обновление стадиона «Колос». Местные власти уличили московскую фирму «Димиург», получившую авансом почти 30 млн рублей, в нарушении сроков. Муниципалитет инициировал разрыв контракта.





- Датой окончания работ по 4-му этапу является 01.12.2025 года. Однако до настоящего времени подрядчиком не представлены к приемке документы, подтверждающие выполнение в полном объёме работ. Просрочка по 4-му этапу превышает 60 дней. Более того, датой начала работ по заключенному сторонами контракту в рамках 5-го этапа является 2 декабря 2025 года. Однако ООО «Димиург» не приступило к выполнению соответствующего этапа работ, - говорится в решении об одностороннем отказе от исполнения соглашения.

Напомним, ранее на обновление стадиона «Колос» было выделено 171 млн рублей, однако, выиграв тендер, строители раздули смету до 177,3 млн рублей. Запланированные работы включают в себя капитальный ремонт трибун, замену инженерных сетей помещений, обустройство пожарной сигнализации, усиление фундамента. На прилегающей территории должно было быть обновлено асфальтовое покрытие, по периметру стадиона установлено ограждение, на футбольном поле предполагалась укладка искусственного газона, а вокруг него создание специализированных беговых дорожек с прорезиненным покрытием. Также запланирована была установка уличных осветительных приборов, монтаж уличных треножников, обустройство дренажной системы. Сдать объект специалисты должны были в августе 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»