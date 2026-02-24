Волгоградцам разрешат прописку в апартаментах





В России планируют усовершенствовать федеральное законодательство. В МВД России выступили с инициативой разрешить гражданам прописку в нежилых помещениях, в частности, в апартаментах. Соответствующий законопроект был опубликован на прошлой неделе.

- Документ уточняет понятие «место пребывания», дополняя его указанием на то, что таковым может быть нежилое помещение, сходное по предусмотренным проектной документацией характеристикам с квартирами в многоквартирном доме и не входящее в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения, - сообщают журналисты «Парламентской газеты».

Одновременно правительство разместило на портале раскрытия проектов законодательных актов постановление, фиксирующее соответствующие изменения и в других законодательных актах.

Отметим, ранее Конституционный суд РФ разрешил россиянам прописку по месту фактического прибывания, в том числе и в нежилых помещениях. В инстанции указали на правовой пробел, когда жить в апартаментах законом не запрещено, при этом механизм прописки не был зафиксирован в законодательстве.

