УФСБ: 7 неразорвавшихся БПЛА уничтожили в Волгоградской области

Взрывотехниками Управления Федеральной службы безопасности обезвредили семь неразорвавшихся беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые были обнаружены после массовой террористической атаки на регион в феврале 2026 года.

Как сообщили V102.RU в ведомстве, общая масса БПЛА в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 кг, причем каждый из них нес боевой заряд с радиусом поражения более 500 м.