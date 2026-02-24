Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Алексей Трубицын – победитель в метании копья на всероссийских соревнованиях в Сочи

Спорт 24.02.2026 10:05
0
24.02.2026 10:05


В Сочи завершились Всероссийские соревнования по длинным метаниям в рамках Кубка России. Турнир собрал более 500 легкоатлетов со всей страны, которые боролись за медали в 15 номинациях – по три дисциплины в пяти возрастных группах.

Участники были разделены на следующие возрастные категории: взрослые (мужчины и женщины), юниоры и юниорки до 23 лет, до 20 лет, а также юноши и девушки до 18 и до 16 лет.

Во второй соревновательный день продолжалась борьба в трёх дисциплинах, включая метание копья среди юниоров до 23 лет (U23). По итогам этого дня победителем в метании копья стал Алексей Трубицын из Волгоградской области с результатом 64,45 метра. Второе место занял Артём Давиденко (Республика Крым) – 57,78 метра, третье – Тимофей Курмояров (Ставропольский край) – 51,37 метра.

Александр Веселовский

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики


24.02.2026 10:05
23.02.2026 22:02
23.02.2026 21:16
23.02.2026 14:01
23.02.2026 10:34
22.02.2026 20:45
22.02.2026 15:06
22.02.2026 10:58
21.02.2026 19:54
21.02.2026 12:17
20.02.2026 19:05
20.02.2026 15:24
19.02.2026 18:35
19.02.2026 12:57
19.02.2026 09:12
