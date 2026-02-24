В Сочи завершились Всероссийские соревнования по длинным метаниям в рамках Кубка России. Турнир собрал более 500 легкоатлетов со всей страны, которые боролись за медали в 15 номинациях – по три дисциплины в пяти возрастных группах.

Участники были разделены на следующие возрастные категории: взрослые (мужчины и женщины), юниоры и юниорки до 23 лет, до 20 лет, а также юноши и девушки до 18 и до 16 лет.

Во второй соревновательный день продолжалась борьба в трёх дисциплинах, включая метание копья среди юниоров до 23 лет (U23). По итогам этого дня победителем в метании копья стал Алексей Трубицын из Волгоградской области с результатом 64,45 метра. Второе место занял Артём Давиденко (Республика Крым) – 57,78 метра, третье – Тимофей Курмояров (Ставропольский край) – 51,37 метра.

Александр Веселовский

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!