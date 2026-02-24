В Ростовской области группа судей разом ушли в отставку





В Ростове сразу пять судей ушли в отставку. Как передает Привет-Ростов, они покинули свои должности по собственному желанию в связи с уходом в отставку.

Так, в отставку ушла судья Аксайского районного суда Оксана Калашникова, которая была назначена на этот пост в декабре прошлого года. До этого судья являлась мировым судьей без ограничения срока полномочий в Таганрогском судебном районе на участке №13.

В отставку подала мировой судья судебного участка №2 Ленинского судебного района Ольга Бурмич. Она начала свой трудовой путь еще в 2001 году с должности инспектора отдела таможенных расследований Ростовской Таможни.

Кроме того, с 27 февраля сложит полномочия судья Ростовского областного суда Роман Закутний. В 2001 году он работал старшим следователем отдела следственной службы Управления Федеральной службы налоговой полиции России по Ростовской области. В 2014 году он стал судьей Батайского горсуда. В 2017 году он был переведен в ростовский облсуд.

Прекратила полномочия и судья Таганрогского горсуда Елена Фатыхова. С 2000 года она состояла в Ростовской областной коллегии адвокатов, работая адвокатом в филиале № 9 Кировского района Ростова-на-Дону. В 2011 году была назначена на должность судьи горсуда в Таганроге без ограничения срока.

Также в отставку подал председатель и судья Усть-Донецкого районного суда Андрей Стефанов. На эту должность он был назначен в 2020 году.